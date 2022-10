Ha az oroszok atomfegyvert vetnének be, saját csapataik is nagy gondban lennének

5+1 könyv a világirodalomból azoknak, akik üzlettel szeretnének foglalkozni

A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákverseny 2022 győztes csapata ezúttal olyan könyveket ajánl, amelyek számukra is új perspektívát adtak, és úgy gondolják elengedhetetlen alapművek az üzleti életben. Kellemes olvasást kívánnak mindenkinek. Kifejezetten ajánlják, hogy az alábbi könyveket eredeti (angol nyelven) olvassák, hogy autentikus képet kapjanak, valamint a nyelvet is gyakorolják.