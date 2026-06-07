Ha csak a pénzen múlna, már szinte ki is lehetne osztani a világbajnoki trófeát

Június 11-én, csütörtökön magyar idő szerint este 9 órakor a világ egyik legnagyobb stadionjában, a 87 ezer fő befogadására alkalmas mexikóvárosi Azték Stadionban elindul a 23. labdarúgó-világbajnokság. A torna utolsó találkozóját, a vb-döntőt július 19-én vasárnap, magyar idő szerint szintén este 9 órakor rendezik meg New Yorkban, a 82 ezres New Jersey Stadionban.

A mexikóvárosi Azték Stadionban június 11-én Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel rajtol el a vb

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A kettő között viszont az eddigi futball-világbajnokságokhoz képest rekordszámú mérkőzést játszanak le. Korábban még sosem vett részt 48 válogatott a tornán, így összesen 104 találkozót rendeznek Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban. Hármas társrendezésre sem volt még példa a vb-k történetében (de ha egy üzlet beindul: a következő, 2030-as vb-t is három ország, Spanyolország, Portugália és Marokkó rendezi, sőt, az első három mérkőzést a 100 éves centenárium alkalmából Uruguayban, Argentínában és Paraguayban játsszák).

Ők a legértékesebb csapatok

A 10 legértékesebb kerettel bíró válogatott listáján óriási európai dominanciát figyelhetünk meg: nyolcan is az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) égisze alatt kvalifikálták magukat a tornára. Ez derül ki az átigazolásokkal és a játékosok piaci értékének alakulásával foglalkozó, mértékadónak számító német Transfermakt adataiból.

Az első helyen Franciaország áll. A 2018-as győztes válogatott 26 fős keretének összértéke 1,55 milliárd euró, ami jelenlegi árfolyamon 548-550 milliárd forint közötti összegnek felel meg.

A második a vb-címet 1966 óta hiába hajszoló Anglia, 1,37 milliárd euróval. Több, a témával foglalkozó külföldi portál listáján a két válogatott helyet cserél, az azonban biztosan kijelenthető, hogy pusztán a keretek értéke alapján Franciaország-Anglia döntőt kellene rendezni július 19-én (a két válogatott egyébként a legutóbbi, 2022-es katari vb-n összecsapott egymással, akkor a negyeddöntőben a franciák nyertek 2:1-re).

A dobogóra a 2010-es győztes és Európa-bajnoki címvédő Spanyolország fért még oda, 1,22 milliárd euróra becsült összesített piaci értékkel. Majd Portugália és Németország (utóbbi már 1 milliárd eurós összérték alatt) következnek.

A címvédő argentin válogatotté a 8. legértékesebb keret a vb-n

Fotó: DepositPhotos.com

Az első nem európai szereplőként Brazíliát találjuk a 6. helyen. Érdekesség, hogy a selecao megelőzi a 8. pozíciót elfoglaló vb-címvédőt, az ismét a Lionel Messivel a soraiban felálló Argentínát. Kettejük közé pedig beékelődött Hollandia a Transfermarkt listáján. A top 10-et Norvégia és Belgium zárják.

Nem az újoncok zárják a sort

Ez a lista eleje, azonban érdemes a 48-as mezőny alsó részére is rátekinteni. Már csak azért is, mert jónéhány vb-újonc is kijutott a tornára.

Közülük a legelőkelőbb, 35. helyen Üzbegisztán csapatát találjuk, 85,3 milliárd euróra becsült keretértékkel. A világbajnoki kvalifikációt fájdalmas módon elbukó magyar labdarúgó válogatott piaci értékét a portál csaknem 2,5-szer nagyobbra, 209,2 milliárd euróra teszi.

Ezzel egyébként a 25. helyen lennénk a vb-re kijutott 48 csapat listáján Ghána mögött, megelőzve a társházigazda Kanadát. Persze a „ha” a futballban sem játszik.

Térjünk is vissza az elsőbálozókhoz! A Zöld-foki-szigetek a 38., Curaçao a 45., míg Jordánia a 47. helyen szerepel. A legkevésbé értékes kerete a vb-re kijutott válogatottak közül az előző tornát megrendező Katarnak van, 19,93 millió euróval.

A francia keret ennél közel 78-szor többet ér. Sőt, a 26, vb-re utazó francia játékos közül csak ötnek alacsonyabb a becsült piaci értéke, mint a teljes katari válogatotté.

A 10 legtöbbet érő válogatott összértéke 9,83 milliárd euró. A 48 részvevőé pedig összeadva 17,5 milliárd euró. Az első 4 helyezett, vagyis Franciaország, Anglia, Spanyolország és Portugália teszik ki a teljes vb-mezőny értékének 30 százalékát.

A legértékesebb játékosok

A legdrágább játékosok listáján is európai fölény látható. A Transfermarkt szerint a norvég válogatott csatára, az előző angol bajnoki szezon (Premier League) gólkirálya és az első világbajnokságára készülő Erling Haaland 200 millió eurót ér. Ez Norvégia teljes vb-keretértékének a harmadát teszi ki.

Az első vb-jére készül Erling Haaland, aki a torna legértékesebb játékosa, Yamallal együtt

Fotó: DepositPhotos.com

Ugyancsak 200 millió euróra taksálja a portál a spanyol válogatott szélsőjét, a Barcelonával a nemrég zárult szezonban bajnoki címet szerző, Európa-bajnok Lamine Yamalt. Akinek július 13-án, az elődöntők előtt egy nappal lesz a 20. születésnapja.

A harmadik legértékesebb játékos a francia világbajnok, a Real Madridban focizó Kylian Mbappé, 180 millió euróval.

A Transfermarkt összeállította a legértékesebb kezdőcsapat 11-es névsorát is.

A kapuban a spanyol Joan García (45 millió euró) szerepel.

A védelmet a portugál Nuno Mendes (80 millió euró), az ecuadori Willian Pacho (80 millió euró), a francia William Saliba (100 millió euró) és a marokkói Achraf Hakimi (80 millió euró) alkotják.

A középpályán a spanyol Pedri (150 millió euró) mellett megtaláljuk a 140 millió eurót érő portugál João Nevest, valamint a 130 millió euróra taksált angol Jude Bellinghamet.

A jobbszélső Lamine Yamal, míg a balszélső a brazil Vinicius Junior (140 millió euróval).

A befejező csatár pedig Erling Haaland.

A csapatban persze helye lehetne még a már említett Mbappénak, vagy a szintén francia, 150 millió euróba kerülő középpályásnak Michael Olisének is.

Csak hogy itt is tegyünk egy hazai vonatkozású összehasonlítást: a magyar labdarúgó válogatott legértékesebb játékosának, az idén a Liverpool legjobbjának választott Szoboszlai Dominiknek az értékét a Transfermarkt 100 millió euróra teszi. Ez a szám önmagában magasabb, mint 14, a vb-re kijutott csapat teljes keretértéke.

Nem biztos, hogy jó ómen a legdrágábbnak lenni

Ha csak a 2000-es évek világbajnokságait nézzük, Franciaország hiába rendelkezik a legértékesebb kerettel, messze nem érezheti magát nyeregben.

Az évezred eddig megrendezett hat vb-je közül ugyanis csak egyszer, 2010-ben fordult elő, hogy a torna előtt legértékesebbnek tartott válogatott, vagyis akkor épp Spanyolország emelhette fel a végén a trófeát.

Négy évvel később a spanyolok szintén a legértékesebb válogatottként vágtak neki a tornának, ám a csoportkört sem élték túl. A franciák is elkönyvelhettek már a 2000-es években egy hasonló „bravúrt”: a 2002-es tornát megelőzően a legértékesebb válogatottként érkeztek a vb-re, mégis szégyenszemre már a csoportkörben búcsúztak.

Vagyis a pályán nemcsak a pénz játszik majd június 11-től.