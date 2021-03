Ha csak kicsit is, de optimistábban tekint az idei gazdasági növekedésre a GKI

A szabad tájékoztatás életeket menthet! Szerkesztőségek nyílt levele a miniszterelnöknek

Több mint egy éve élünk egy olyan világjárványban, amelyre egy évszázada nem volt példa. Mindent megteszünk, hogy olvasóinkat hitelesen tájékoztassuk a kialakult helyzetről. Ehhez azonban az is hozzátartozna, hogy a sajtó - így lapunk munkatársai is - bejuthassanak az egészségügyi intézményekbe, kórházakba, hogy első kézből, hitelesen számolhassunk be az egészségügyi intézményekben kialakult helyzetről, megszólaltathassunk orvosokat, ápolókat, mentősöket. Az alábbi felhívást azért írtuk alá két tucat másik szerkesztőséggel együtt, hogy elláthassuk feladatunkat: beszámoljunk arról, ami van.