Ha elfeledkezett a hétfői határidőről, kedden még pótolhatja

Kedd éjfélig benyújtható a személyi jövedelemadó (szja) bevallása és az 1 + 1 százalékos rendelkezés – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője hétfő este az MTI-vel. Kis Péter András azt írta, hogy május 23-án éjfélig megtekinthetők, módosíthatók és jóváhagyhatók az szja-bevallási tervezetek a NAV eSZJA-rendszerében.

A határidő meghosszabbítását a KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) és a kapcsolódó szolgáltatások hétfői lassulása, nehézkes elérése indokolja.

A NAV így biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a bevallási tervezetéhez, és valamennyi rendelkezni kívánó adózó támogathassa az általa kiválasztott civil szervezetet, technikai számos vallási közösséget, illetve a Nemzeti Tehetség Programot – olvasható a közleményben.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) hétfő esti közleményében azonban azt kérte, valamennyi beadandó dokumentum esetén legyen érvényes az egy nappal kitolt határidő. „Tisztelettel kérjük az adóhatóságot, hogy – a Facebookon megjelent közleményt kiegészítendő – az üzemszünet okán ne csak az SZJA-bevallást és az adófelajánlást, hanem az ÖSSZES május 22-én esedékes bevallás, adatszolgáltatás, bejelentés határidejét is hosszabbítsák meg!” – írja a szervezet. Mint fogalmaznak, a határidő meghosszabbodásába be kell még érteni az alkalmi munkavállalók bejelentését is, azt is el kell fogadja a NAV akár 1 nap csúszással is.

A NAV az MKOE közleményére kedd reggelig nem reagált.

(MTI nyomán)