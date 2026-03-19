Ha ez így megy tovább, még egy ideig velünk lesznek a védett árak

Pénteken sem áll meg az üzemanyagárak emelkedése. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé bruttó 17 forinttal kúszik feljebb – írja a holtankoljak.hu.

Március 19-én csütörtökön még így alakulnak a piaci átlagárak:

95-ös benzin: 662 forint/liter

Gázolaj: 712 forint/liter

Természetesen ezek az árak nem vonatkoznak a védett áron tankolókra, akik továbbra is 595, illetve 615 forintos áron vásárolhatnak a magyar benzinkutakon. A holtankoljak.hu hozzáteszi, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.

