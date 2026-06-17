Ha ezt meglátja Kapitány István, érdekes gondolatai támadhatnak a védett árról

Szerda után csütörtökön is tovább esnek a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak. A Holtankoljak.hu információi szerint június 18-ától bruttó 5 forinttal csökken a benzin, és 14 forinttal a gázolaj ára.

„A dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, amely a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet”

- írja az oldal.

Június 17-én, szerdán még a következők szerint alakulnak az átlagárak az oldal mérése szerint:

Piaci ár

95-ös benzin: 635 forint/liter

Gázolaj: 655 forint/liter



Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

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