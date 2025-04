Ha így folytatódik, idén is rekord születhet a reptéren

Kapcsolódó cikk A NAV támogatásával Balásy Gyula beszállt a reptéri cuccok vámolásába is Rogán Antal kedvenc plakátosának maglódi csarnokában már megkezdték a beérkező áruk vámkezelését.

Az új rekorddal záruló 2024 után idén is folyamatosan ível felfelé a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma: míg januárban közel 1,3 millió, az általában kevésbé forgalmas februárban pedig 1,2 millió, addig márciusban már 1 468 754 utas fordult meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A harmadikhavi adat 13,3 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Mindez azt jelenti, hogy a Budapest Airport több, mint 4 millió utas kezelésével zárta az első negyedévet, 15,5 százalékkal túlszárnyalva a tavalyi első háromhavi eredményt – közölte a reptér.

