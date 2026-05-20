Ha kicsit is, de tud még tovább drágulni a tankolás

Újabb információkkal jelentkezett saját oldalán a Holtankoljak.hu. A webhely szerint csütörtökön már csak kisebb mértékű változás várható a benzin nagykereskedelmi piaci árában, ami bruttó 3 forintos emelkeést jelent. A gázolaj ára viszont nem változik.
Május 20-án, szerdán még az alábbiak az átlagárak a hazai kutakon:
Piaci árak
- 95-ös benzin: 695 forint/liter
- Gázolaj: 708 forint/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter
- Gázolaj: 615 forint/liter
A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>