Ha még nem tette, most lesz érdemes dohánytermesztésbe fognia?

Amennyiben a szerkezetátalakítási programban részt vevő dohánytermelők a mezőgazdasági területük hasznosítását továbbra is dohánytermeléssel kívánják megoldani, akkor az átmeneti nemzeti támogatáson felül hektáronként csekély összegű támogatás igénybevételére is jogosultak lesznek.”

Az ágazat fennmaradását, a területek művelésből való kivonásának megelőzését 2015-2021 között is a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program, 2010-2014 között pedig ennek elődje biztosította. A 2022–2024 között egymás után jelentkező globális krízisek hatására bevezetett megengedőbb uniós nemzeti támogatási szabályokkal élve, a szerkezetátalakítási programot ideiglenesen célzottabb nemzeti támogatások váltották fel.

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) más fontos ágazatokkal ellentétben a dohánytermesztéshez nem biztosít közvetlen forrásokat, azokat csak és kizárólag átmeneti nemzeti támogatás, illetve csekély összegű támogatás formájában lehetséges nyújtani. Az átmeneti nemzeti támogatásokat olyan korábbi dohánytermelők részére lehet adni, akik továbbra is dohánytermelést folytatnak, vagy hasonló árbevételt és élőmunka-ráfordítást biztosító mezőgazdasági, vidékfejlesztési tevékenységet végeznek mezőgazdasági területük folyamatos hasznosítása mellett.

A HVG szúrta ki a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben Nagy István rendeletét. Az agrráminiszter azt írja, hogy „Magyarországon, különösen az ország észak-keleti és középső területein még napjainkban is nagy jelentősége van a dohánytermesztésnek. Ez a több száz éves hagyományokkal rendelkező ágazat a nagy élőmunka-ráfordításának köszönhetően nehéz helyzetben lévő társadalmi rétegeknek kínál megélhetést. A termelés jelentős költségigénye és a jellemzően rosszabb termőhelyi adottságok miatt a dohánytermesztés támogatás nélkül nem folytatható.

