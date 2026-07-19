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Ha Messi nem villan a döntőn, Mbappé egy listán mindenképp előtte végez

mfor.hu

Újabb veresége ellenére is előzött a francia sztár. Az angolok vihetik haza a vigaszdíjat.

Az angol válogatott végzett a harmadik helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon, miután szombaton Miamiban 6-4-re legyőzte a francia csapatot.

Az angolok hatvan év után szereztek újra érmet világbajnokságon, 1966-ban az első helyen végeztek.

Didier Deschamps, a francia válogatottat 2012 óta irányító szövetségi kapitány a 27. vb-meccsével, a vonatkozó rangsor élén búcsúzott a nemzeti csapattól. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok. Hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mário Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel.

A döntő vasárnap 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.

Az angol válogatott a torna korábbi hét mérkőzésén összesen 14 gólt szerzett, ebből Jude Bellingham és Harry Kane egyaránt hatot. Márcsak ezért is hatott meglepetésként, hogy mindkét támadó csak a kispadról figyelte a mérkőzés kezdetét. A másik oldalon viszont Kylian Mbappé tagja volt a franciák kezdőcsapatának, de a nyolcgólos támadó is csak távolról nézte, ahogy Declan Rice a harmadik percben megszerezte a vezetést. A folytatásban is az angolok futballoztak agilisabban, Bukayo Saka szintén betalált, de lesről, ezért a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Idővel a francia csapat is aktivizálta magát, de bő negyedóra elteltével – Ezri Konsa találatának következtében – már kétgólos hátrányban voltak. Sőt a játékrész második felében el is dőlt a bronzmérkőzés, mert Bukayo Saka még a szünet előtt duplázott.

A szünetben Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya négyet is cserélt, csapata pedig az első támadás végén szépített. Mbappé a tornán megszerzett kilencedik találatával átvette a vezetést Messitől a góllövőlistán, majd kisvártatva adott egy gólpasszt is Barcolának, így bő egy órával a rendes játékidő vége előtt a kétszeres világbajnok kétgólosra csökkentette a hátrányt. Vérszemet is kapott, és Mbappé a 66. percben újra eredményes volt, amellyel pedig a vb-k örökranglistáján is megelőzte Messit. A hajrában a két gólpasszt adó Michael Olise előtt kétszer is adódott lehetőség az egyenlítésre, de a Bayern München középpályása egyszer a léc fölé, egyszer pedig a bal kapufa mellé lőtt. Mint később kiderült, ez a két hiba a franciák bronzérmébe került, mert Saka tizenegyesből megszerezte a harmadik, csapata ötödik találatát. Bár már csak a minimum hétperces ráadás volt hátra, további két gól még esett, de Dembélé után nem a csapata egyenlített, hanem Bellingham beállította a 6-4-es végeredményt.

Mbappé előzött

Kylian Mbappé az angolok elleni bronzmérkőzésen két gólt szerzett, és megelőzte a labdarúgó-világbajnokságok örökranglistáján az eddig vezető Lionel Messit.

A góllövő örökranglista: 1. Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 22 gól 2. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 21 3. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 16 4. Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15 5. Gerd Müller (német, 1970-1974) Harry Kane (angol, 2018-2026) 14-14

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