Ha napelemre pályázna, akkor itt van pár újdonság

A közelmúltban napvilágra került napelemes pályázatokon a korábbiaknál nagyobb kapacitású egységekre lehet majd támogatást kérni – derül ki a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Facebook-bejegyzéséből, melyet a Pénzcentrum szemlézett.

“…a korábbi bejelentéshez képest nagyobb kapacitású napelem és tároló együttes létesítéséhez is lehet majd támogatást igényelni”

– áll a posztban, majd kifejtik, ez a napelemes szövetségek korábbi észrevétele és javaslatai szerint várhatóan 5-10 kilowattos invertertároló méretre nőhet.

A kabinet októberben jelentette be, újabb, már nemcsak az energiatermelő egységre, hanem a megtermelt elektromosság tárolására is alkalmas akkumulátorra is igényelhető pályázatot írnak ki összesen 75 milliárd forint összegben.

A most közzétett posztban megemlítik, Kiss Ernő, a szövetség elnöke kérte Steiner Attila államtitkárt, hogy a jelenleg le nem zárult pályázatok kifizetésében nyújtson segítséget. „A szállítói finanszírozások lezárása a korábbi pályázatok kapcsán nagyban elősegítené egy új pályázatban a napelemkivitelezők részvételi hajlandóságát és kockázataik, terheik csökkentését” – áll a bejegyzésben. Emlékezetes, a korábbi pályázatokat bár elbírálták, a kifizetések olyannyira akadoztak, hogy azt csak a lapunk cikkét követő közfelháborodás hatására kezdték utalni.