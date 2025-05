Ha nem ad pénzt Brüsszel, ezt tudja csinálni a kormány

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A kibocsátási tervben ötéves futamidejű, fix kamatozású eurókötvényekről van szó. A Moody’s várhatóan Baa2, a Fitch pedig BBB minősítést ad a kötvényekre. Arról nincs szó, hogy a fix kamat mekkora lehet, de az bizonyosan magasabb lesz, mint amennyibe az Európai Bizottság kedvezményes hiteléé lenne, nem is beszélve arról, hogy a Magyarországot a jogállamisági aggályok eloszlatása után megillető mintegy 20 milliárd euró egy részét nem kellene visszatéríteni.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!