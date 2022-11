Karácsonyi partik az utolsó pillanatban - raktárban, üzemcsarnokban?

Mikor, ha nem most? Még azok a cégek is, amelyek egész évben visszafogták a költekezést, most igyekeznek megadni a módját, hiszen tavaly a Covid miatt ez elmaradt. De vajon van-e rá költségkeret és ki tudják-e fizetni a rezsiszámlát? Mindennek azért is jártunk utána, mert mind a vendéglátás, mind a szállodaipar utolsó aduászként tekintett és tekint arra, hogy az év végi partik kihúzzák őket a bajból. Hogy utána mi lesz, azt senki nem tudja.