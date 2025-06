Ha nyaralni indul, akkor a határon túl érdemes tankolni

Sorozatunkban rendre kiemeljük, hogy milyen jó találati aránnyal jelezzük előre a következő heti változásokat. A múlt héten – szerencsére – nem találtuk el a történéseket, bár a hétvégi háborús történések miatt hétfőn hajnalban további áremelkedés fenyegetett, a gyors tűzszünetre reagálva nagy esés jött az olajárban, amit a héten a benzinkutak is lekövettek. Ennek köszönhetően az átlagár mind a benzin, mind pedig a gázolaj esetén ismét 600 forint alá került.

Miután az utóbbi hetekben az árak meglehetősen hektikusan mozogtak, érdemes ezúttal is hangsúlyozni, hogy az Mfor Üzemanyagár-figyelő sorozatunkban szereplő nemzetközi összehasonlítások alapjául szolgáló uniós Weekly Oil Bulletin adatainak felvételi időpontja a hét elején van. Emiatt a táblázatban szereplő és a töltőállomások aktuális árai esetleg eltérhetnek, ugyanakkor a magyar árak uniós helyezése hosszú ideje nem változott érdemben. A magyar árak rendre az uniós trendekkel párhuzamosan mozognak.

Ezen a héten az Európai Unióban kilenc olyan ország volt, ahol a benzin átlagára a magyar szint alatt maradt, egy héttel korábban ennél kettővel több volt.

Utazási szempontból azonban az EU-s adatoknál sokkal érdekesebb, hogy a régióban milyen szinten vannak a hazai árak. Túl sok jót nem lehet elmondani, hiszen Ausztriában és Szlovákiában találunk magasabb árakat, a horvát kutaknál hasonló szinten van a benzin, mint nálunk, míg mindenhol máshol olcsóbb tankolni. Ha tehát valaki autós nyaralást tervez, akkor a környező országokban jellemzően alacsonyabb árakat talál. Ha persze valaki Olaszországba menne, hogy az Adriai-tengert élvezze, akkor már egészen más a helyzet, ott ugyanis sokkal drágább a benzin, mint amennyiért akár itthon, akár az oda vezető szlovén kutakon tankolhatunk.

A gázolaj esetén hasonló a helyzet, mint a benzinnél, vagyis a magyarországi árak helyzete csak minimálisan változott uniós összevetésben. Az aktuális rangsorban 12 olyan ország volt, ahol kevesebbet kellett fizetni a dízelért.

Ennél az üzemanyagfajtánál azonban csupán az osztrák árak magasabbak, mint a magyarok. Így, ha tengerparti nyaralást tervez valaki, érdemesebb a határ túloldalán teletankolni a kocsiját, ugyanis akár Horvátországban, akár Szlovéniában olcsóbban tudjuk ezt megtenni, mint a hazai benzinkutakon.

Ebben az esetben is elmondhatjuk ugyanakkor, hogy Olaszországban ellenben egészen más a helyzet, ott ugyanis a dízel jóval drágább, mint a magyarországi töltőállomásokon.

Hatalmas hullámvasútra ült fel az olaj az elmúlt hetekben, hiszen az izraeli-iráni háború kitörése előtt 65 dollár körül mozgott az ár. Innen ment fel 75 dollár fölé, majd az amerikai bombázások után a Brent jegyzése a 80 dollárt közelítette. A hétfő hajnali szinthez képest viszont valóságos összeomlást láthattunk a hét első két napján, az olaj jegyzése ugyanis hatalmasat esett és 67 dollár körül stabilizálódott.

A héten mind az amerikai könnyűolaj (WTI), mind az Európában irányadó északi-tengeri (Brent) árfolyama nagyjából 12 százalékot esett. A szakértők szerint így a piac szinte teljesen lerázta magáról a háború okozta geopolitikai kockázati prémiumokat, és jó eséllyel visszatérünk a fundamentumok által vezérelt piachoz.

Ha ez valóban így lesz, az a magyar autósok számára is kedvező lehet, ugyanis az OPEC+ olajtermelő csoport július 6-i ülésén napi 411 ezer hordós termelésnövekedés várható. Tekintve, hogy az Egyesült Államok nem kívánja korlátozni az iráni olaj exportját, és az OPEC-en kívüli termelők is igyekeznek növelni a kitermelésüket, a kínálati oldalon továbbra sem látszódnak problémák.

A keresleti oldal esetén a piacok egyrészt az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény döntéseit figyelik, a Fed ugyanakkor a legutóbbi ülésén is azt jelezte, hogy – Donald Trump által kifejtett nyomás ellenére – sem aktuális a kamatvágás. Ráadásul hamarosan lejár az a 90 napos határidő, amit korábban az elnök adott a partnerek számára, hogy megegyezzenek a vámok mértékéről. A tárgyalások azonban egyik nagy partnerrel sem jutottak nyugvópontra. Ha nem lesz újabb halasztás, és életbe lépnek a korábban meghatározott vámkulcsok, akkor az a recessziós félelmek miatt tovább nyomhatja lefelé az olaj árát. Ez pedig végső soron az üzemanyagok árát is lefelé tolhatja.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a szombati árcsökkentés után néhány nyugalmasabb nap várható, és a hét első napjaiban nem várunk mozgást. Ugyanakkor az elmúlt hetekben meglehetősen turbulens volt az olaj piaca, és egyes információk szerint továbbra is sok spekulatív pozíció van nyitva, ami miatt az egyes hírekre érzékenyebben reagálhatnak az árak. Az is igaz, hogy a jövő héten az amerikai nemzeti ünnep (július 4.) miatt rövidebb hét lesz a nagy tőzsdéken, így a nyersanyag kereskedése is nyugodtabb lehet. Emiatt nagyobb, 4-5 forintos kilengésre nem számítunk.