Ha Ön mikro- vagy kisvállalkozó, van pár órája, hogy éljen ezzel a lehetőséggel

Lapunknak a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete alelnöke is nyilatkozott, aki pár visszásságra is felhívta a figyelmet.

Aki már most is ebbe a körbe tartozik, annak nincs semmi teendője Fotó: Depositphotos

A már most alanyi mentes, több mint 830 ezer kisvállalkozónak nincs teendője, az újonnan alakuló vállalkozásokra sem vonatkozik a február 28-ai határidő, mert ők megalakulásukkor választhatják az alanyi mentességet.

A nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásával (ONYA) nyújtható be a NAV-hoz, amely gyors és kényelmes ügyintézési lehetőséget biztosít. Az alanyi adómentesség választásával a vállalkozások mentesülnek az áfa felszámítása és bevallása alól, ezáltal csökkennek adminisztratív terheik – közölték.

