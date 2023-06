"Ha valami megtetszik a hatalomnak, elveszi" - árverezi az állam az újpesti szellemkórházat

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő honlapján pár nappal ezelőtt, június 8-án jelent meg az újpesti Árpád Kórházról szóló árverési hirdetmény.

A licit kezdetét június 15-én reggel 8 órára, azaz cikkünk megjelenése után mintegy két és fél órát követő időpontra írták ki, amely június 22-én 21 órakor ér véget. A közel 400 millió (egész pontosan 361,1 millió) forint árverési biztosíték megfizetésének határideje pedig június 13-án 23 óra 59 perckor járt le.

A kórházi épület kikiáltási ára több mint 1,4 milliárd (egész pontosan 1 446 531 000) forint, és 2-2 millió forintos licitlépcsőkkel lehet ráígérni.

Az egykori Árpád Kórház bezárásának pontos okát még mindig titok övezi. Fotó: peticiok.com

"A döntésről nem tudtunk, csak bíztunk abban, hogy a kormány jobb belátásra tér, és nem rontja tovább az amúgy sem 21. századi módon működő egészségügyi ellátórendszert. Bíztunk, de közben nem ért minket meglepetés, hiszen tudjuk, ha valami megtetszik a hatalomnak, azt szó nélkül elveszi" - válaszolta lapunk megkeresésére az Újpesti Önkormányzat sajtóosztálya.

Mint válaszukban írják: "Újpest, ha önálló város lenne, lélekszámát tekintve ma is Magyarország 13. legnagyobb települése lenne. Így természetesen hatalmas érvágás egy fontos egészségügyi intézmény elvesztése. Hajdan hét nagyobb méretű egészségügyi centrum működött, 2023-ra az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet mellett csupán a Károlyi Sándor Kórház két rehabilitációs célú telephelye maradt kerületünkben."

Az előzmények

Az egykor szebb napokat látott Árpád Kórház elég romos állapotban várja új gazdáját. 2013-ban a tiltakozások ellenére zárták be, majd öt évvel később Hegedűs Lórántné, a Jobbik egykori országgyűlési képviselője a 2018. évi központi költségvetésből 10 milliárd forintot javasolt az újranyitására, mondván, az újpesti embereknek égető szükségük van a kerülettől elvett, és hiányzó negyedik egészségügyi intézményre.

Sokan nem értették, és nem is derült ki, hogy mi volt a bezárás valódi oka. Talán kevesen emlékeznek már, de a kormány már akkor (is) elrendelte, hogy az egészségügy olyan intézményeit, amelyek korszerűtlenek, kihasználatlanok, számolják fel, annak érdekében, hogy az egészségügy hatékonysága növekedjen. Csakhogy az Árpád Kórház baleseti sebészetének összes műtőjét 2010-ben teljesen felújították, ahogy szintén korszerűsítették a negyvenágyas neurológiai osztályt is, ami magas színvonalon látta el Újpest és Rákospalota betegeit.

Az Árpád Kórház bezárása különösen fájó pont volt akkoriban, hiszen a balesetet szenvedett sérültek attól kezdve csak a főváros távolabbi pontjain juthattak ellátáshoz. A bezárás miatt Újpest lakói elsősorban a Honvéd Kórházra zúdultak rá, ezért Hegedűs Lórántné volt országgyűlési képviselő petíciót hozott létre az Árpád Kórház visszaállítására. Azt javasolta, hogy a Honvéd Kórház fióktelepeként működjön az Árpád Kórház. Az ötlet soha nem valósult meg.

Két évvel később,v 2020-ban aztán a 2019 óta polgármesterként tevékenykedő Déri Tibor arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy ismeretlen eredetű munkálatok kezdődtek a kórház területén. Információt a Kormányzati Ingatlanüzemeltetési és Beruházási Igazgatóságtól sikerült szereznie, akik elárulták, hogy az egykori kórház területén a veszélyes kültéri- és épületrészek, valamint a belső, illetve külső kőkerítés részleges bontása, az elhalt vagy korhadt növényzet eltávolítása, a zöld növényzet fiatalítása, és a beltéri és kültéri hulladék eltávolítása zajlik.

Déri Tibor akkor emlékeztetett: november végén a Belügyminisztériumtól azt az ígéretet kapták, hogy a kormány a IV. kerületi Önkormányzat beleegyezése és tudta nélkül nem vág bele az Árpád Kórház épületét érintő beruházásba, a sorsáról közös döntés születik.

2020 novemberében úgy döntött az újpesti képviselőtestület, hogy a kerület egészségügyi célokra, ingyenes vagyonjuttatásként visszakéri az államtól az Árpád Kórház épületegyüttesét, ahol a kormány korábban hajléktalanotthont, majd munkásszállót alakított volna ki. A képviselőtestület egyúttal felkérte a polgármestert, hogy készíttesse el a tanulmánytervet az újpesti kórház létesítéséhez szükséges szakmai koncepcióra, és kezdeményezzen tárgyalásokat a kormánnyal. Egyúttal felkéri a kabinetet, hogy mielőbb hozzon határozatot a kórház létesítéséről, és biztosítsa az ehhez szükséges kormányzati forrásokat.

A IV. kerületi önkormányzat abban reménykedik, hogy ha már árverésre bocsátották az egykori kórház épületét, az ingatlanra vonatkozó hatályos kerületi építési szabályzatnak megfelelő céllal fogja a vevő felhasználni a területet, illetve olyan tevékenységet fog végezni, amely az újpesti lakosok érdekeit is fogja szolgálni.