Háborúzik és szövetséget is erősít az Egyesült Államok a Közel-Keleten

Az Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, és Abdulaziz bin Szalmán herceg, Szaúd-Arábia energiaügyi minisztere írták alá a megállapodást.

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A közlemény szerint az együttműködés az atomenergia „békés célú felhasználásáról” szól, és „jogi alapot” teremt egy „több évtizedre szóló, sokmilliárd dolláros partnerséghez”. Azt is írták, hogy a megállapodás segíti a szaúdi energiaigények kielégítését és gazdasági lehetőséget nyit amerikai vállalkozások számára.

Bár a megállapodás szövegét nem hozták nyilvánosságra, de sajtóhírek szerint a megállapodás lehetővé teheti Szaúd-Arábiának, hogy a jövőben uránt dúsítson – amelyet erőművek üzemanyagaként, de atombombák gyártásához is fel lehet használni. Ezzel a megállapodás lehetővé teszi Szaúd-Arábiának egy polgári célú atomprogram kidolgozását.

„Ezek a megállapodások megfelelnek a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági és fegyverzetkorlátozási előírásoknak, miközben támaszkodnak a világ, Egyesült Államokban fejlesztett legjobb nukleáris technológiájára, valamint az azon dolgozó tudósokra” – mondta Chris Wright energiaügyi miniszter.