Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

2050-ig számolnák fel a szegénységet.

Az Európai Bizottság új intézkedéseket javasolt szerdán a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében, és ez az első uniós stratégia, amelynek célja, hogy 2050-ig felszámolja a szegénységet az egész Európai Unióban.

A szegénység felszámolását és a fogyatékkal élők jogainak előmozdítást célzó csomag javaslatot tesz a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére – közölte brüsszeli sajtótájékoztatóján Roxana Minzatu szociális jogokért és készségfejlesztésért, minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint felkészültségért felelős uniós biztos.

Elmondta, az európaiak 52 százaléka számra a legfőbb aggodalmat a megélhetés és annak költségei jelentik. Az EU három kihívással küzd: lakhatási válsággal, a gyorsan változó munkaerőpiacon való részvétel akadályaival, valamint a szegénységgel, amely az európaiak ötödét, a gyermekek negyedét érinti. Emellett – mint megjegyezte – számos társadalmi és gazdasági szempontból kiszolgáltatott ember él diszkriminációnak és a megbélyegzésnek kitéve.

2050 után nem lesznek szegények?
Közölte: az EU-nak a szegénység felszámolását célzó stratégiája egyértelmű utat jelöl ki, hogy 2030-ra legalább 15 millióval csökkenjen a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek száma, 2050-re pedig teljesen felszámolja azt.

Ennek elérésére minőségi munkahelyeket kell teremteni mindenki számára, mivel – mint kiemelte – a minőségi foglalkoztatás az első kiút a szegénységből azok számára, akik tudnak dolgozni. Továbbá hatékony hozzáférést kell biztosítani a minőségi szolgáltatásokhoz és a megfelelő jövedelemtámogatáshoz.

Részleteket tekintve elmondta, a stratégia új jogszabályokat hozna a munkaerőpiacról kiszorult emberek integrálására, megfelelő nyugdíjakat vezetne be az idősebb emberek támogatására, valamint hangsúlyozza, hogy össze kell fogni a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és a civil társadalommal a szegénység elleni küzdelem érdekében többek között egy szegénység elleni koalíció létrehozásával még idén. Párbeszédre van szükség továbbá a szegénységben élőkkel a vonatkozó politikákról – mondta.

Harc a gyerekszegénység ellen

Az uniós biztos kiemelte: a gyermekek nagyobb mértékben ki vannak téve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának, mint a felnőttek. Az Európai Bizottság ezért meg kívánja erősíteni az úgynevezett Európai Gyermekgaranciát, melynek célja a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett gyermekek alapvető szolgáltatásokhoz – ingyenes oktatás, egészségügy, megfelelő táplálkozás, lakhatás – való hozzáférésének biztosítása. A brüsszeli testület célja, hogy biztosítsa a kiszolgáltatott gyermekek szükségleteit – hangoztatta. A hangsúly a családok minőségi munkahelyekhez, gyermekgondozáshoz és erős szociális hálókhoz való hozzáférésének biztosítására, valamint a gyermekek mentorprogramokhoz és mentális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítására irányul – részletezte. Ezenkívül az uniós bizottság a tagállamokkal közösen kísérleti jelleggel kidolgoz egy úgynevezett Európai Gyermekgarancia-kártyát, amely megkönnyíti a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a rászoruló gyermekek támogatását – tájékoztatott.

Lakhatás

Minzatu közölte, mivel az európaiak egyre több akadályba ütköznek a megfelelő lakhatáshoz jutás terén, az uniós bizottság hosszú távú megoldásokat és a megelőzést tűzte ki célul a lakhatásból való kirekesztés és a hajléktalanság megelőzése érdekében. Elő kívánja segíteni a szociális és megfizethető lakhatást, és emberközpontú megközelítést szorgalmaz az otthonteremtés támogatására.

Hangsúlyozta: a fogyatékkal élők helyzetének javítása elengedhetetlen mind a jogok tiszteletben tartásának biztosítása, mind pedig az európai gazdaság és demokrácia fellendítése érdekében. Az uniós intézkedések közé tartozik az európai fogyatékossági kártya és parkolási kártya uniós szintű bevezetése, a közlekedés akadálymentesítése és a segítő technológiákba, például a mesterséges intelligencia eszközeibe való beruházás – tette hozzá az uniós biztos.

Véget ért az ukrán pénzszállítók ügye – Zelenszkij fontos bejelentést tett

Magyarország visszaadta a pénzt.

Magyarország visszaadta a pénzt.

Itt az elmúlt évek egyik legnagyobb meglepetése – trendfordulás történt a magyar iparban?

Az elemzői vélemények szerint jelentős pozitív meglepetést hozott a KSH által közölt márciusi ipari termelési adat.

Statisztika: nőnek ki a földből az új lakások

Budapesten néhány kisebb terület dominál.

Márciusban végre magára talált a magyar ipar

Az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt márciusban a februárinál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) becslése szerint.

A Tisza-kormánynak is fájhat majd Trump legújabb húzása

A múlt hét végén jelentette be Donald Trump, hogy 25 százalékra emeli az Európában gyártott autók vámját. Ez – elsősorban az Audi révén – komoly hatást gyakorolhat a magyar iparra is. Tekintve, hogy Magyar Péter kormánya súlyos örökséggel, komoly gazdasági nehézségek közepette veszi át az ország vezetését, ez igencsak aggasztó hír.

Ezt a kritikus nyersanyagot féltik a leginkább: Magyarország is aggódva figyelhet

2009 óta globálisan csaknem az ötszörösére nőtt a különböző exportkorlátozásokban érintett kritikus nyersanyagok köre. Egyre több ország gondolja úgy, hogy korlátozza a világpiacon egyre értékesebb termékeinek kivitelét, leginkább az exportadó megemelésével vagy az előzetes állami engedélyhez kötéssel. Európa és Magyarország különösen aggódva figyelheti ezeket a lépéseket, amik leginkább az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlen kobaltot és mangánt érintik.

Trump háborúja miatt megtorpant a hazai turizmus

A negatív folyamatok mögött Ázsia áll: az onnan érkező vendégek harmadával kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.

Egyre jobban aggasztja az IMF-et az iráni helyzet

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője arra figyelmeztetett hétfőn, hogy az infláció már emelkedik és a globális gazdaság „sokkal rosszabb kimenetellel” nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordónként 125 dollár körüli szintre nő.

Nagyjából stagnált a turizmus márciusban

A külföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,5 százalékkal csökkent, a belföldieké viszont nőtt.  

