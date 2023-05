Hadházy Ákos: "A közmédiában megpróbálják elbábozni a kiegyensúlyozottságot"

"A mindössze négy saját és egy DK-tól kapott képviselővel rendelkező törpepárt a képviselői száma által indokolt 2-3 százaléknál jóval nagyobb, 9-10 százalékos arányban szerepel a propaganda műsoraiban" - csodálkozott el Hadházy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) kiadványában olvasottakon.

A politikus szerint kitörölhetetlen tény: 2018 ás 2022 között egy felháborító Karácsony Gergely „interjún” és Márki-Zay Péter öt percén kívül egyetlen alkalommal sem szerepelhetett élőben ellenzéki vezető. Ezért szerinte mióta azonban áll a bál az európai uniós pénzek körül, a közmédiában megpróbálják elbábozni a kiegyensúlyozottságot.

Újabban szorgalmasan, bár túlzásokba nem esve hívják szerepelni az ellenzéket. Engem mondjuk nem hívtak a választások óta sem… De a jelek szerint kevésbé kockázatosnak gondolt, rendszerkonform ellenzéki szereplőket valóban beengednek néha, míg a jól viselkedőket, pláne a rendszer helyett az ellenzéki riválisaik kritikáját fókuszba állító képviselőket visszatérően szerepeltetik - folytatja a képviselő.

Hadházy szerintem viszont több mint bűn, hiba bemászkálni ezekbe a műsorokba, és úgy csinálni, mintha minden rendben lenne. Ezek a politikusok – van aki meggondolatlanul, de van aki tudatosan – statisztaként segítenek eljátszani, hogy tulajdonképpen kiegyensúlyozott a pártállami média, hiszen még az ellenzék is megszólalhat. Miközben természetesen jól tudják maguk is, hogy csak azért kapnak szereplési lehetőséget, mert teljesen veszélytelennek ítélik őket. Ha egy kicsit is elkezdenének erősödni, vagy bármiféle veszélyt jelenteni a hatalomra, azonnal csökkentenék, majd megvonnák tőlük a műsoridőt, vagy még rosszabb, elkezdenék őket lejáratni, mocskolni, mint sok más ellenzékit. Sőt, így járnának akkor is, ha olyat mondanának, amit nem szabad.

Hadházy azt ígéri, hogy a közeljövőben beszélni fog arról, hogy mi az a két adekvát válasz, amit az állami média alibi meghívásaira adni lehet.