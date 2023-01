Hadházy Ákos: "Akik igyekeztek befektetni a jövőbe, velük most jól kitolnak"

Hadházy Ákos arról ír, hogyan függ össze a jogbiztonság teljes hiánya és az ország energetikai kiszolgáltatottsága.

"Az elmúlt években több tízezer honfitársunk telepített napelemeket a háza tetejére, remélve, hogy jelentősen csökkentheti a rezsiköltségeit, sokan leváltak a gázhálózatról is, aminek a hasznát a most ani időkben nem lehet eléggé megbecsülni" - írja a posztjában.

Majd így folytatja: "Most viszont hideg zuhanyként éri őket, hogy az éves helyett havi elszámolás jön, a téli fogyasztás és a nyári termelés nem egyenlíti ki egymást (főleg, hogy a visszatáplált áramért csak harmadannyit írnak jóvá, mint amennyiért ugyanazt a kilowattórát adják)". Levelet írt egy érintett, aki konkrét példát is szolgáltatott: az éves elszámolással csak kb. 150 ezer forint lett volna a villanyszámlája (fűtéssel együtt!), így viszont akár egymillió forint is lehet, az átlagfogyasztáson felül alkalmazott „piaci” tarifa miatt.

Hadházy megemlíti, hogy a miniszterelnök azzal szokott büszkélkedni, hogy milyen nagy támogatást ad az állam a rezsiköltségekhez, csak azokkal meg, akik igyekeztek befektetni a jövőbe, most jól kitolnak.

"Ez az, ami – az intézményesült korrupció mellett, illetve annak következményeként – tönkretesz minket: az állandó bizonytalanság, a jogbiztonság teljes hiánya. Ilyen körülények közt nem lehet tervezni, hiszen holnap talán megint megváltoztatnak valami jogszabályt (visszamenő hatállyal, persze), ami bedönti az egész üzleti tervet. A jogbiztonság hiánya lett a rendszer legfőbb jellemzője, az állandó veszélyhelyzet, a sürgősségi rendeletek tömege, a visszamenőleges jogalkotás. Az állandó kapkodás, aminek csak annyi a célja, hogy beszedjék a pénzt, amit a megfelelő zsebekbe, a rendszer kiszolgálóihoz kell irányítani" - írja ma reggeli posztjában Hadházy.