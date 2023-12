Hadházy Ákos: "Aljas, mocskos, sötét játék ez"

"Az ORFK válasza szerint novemberben csak egyetlen embercsempészt fogott el a rendőrség az északi, Szlovákiával határos megyében. Miközben az előző hónapokban átlagosan 52 elkövetőt sikerült letartóztatniuk ugyanitt. Azt hiszem, ebben az évben is elég sok mocsokságot lelepleztem a hatalom piszkos játékai közül, de ezzel a végére is jutott egy különösen durva adatsor" - írja Hadházy Ákos legfrissebb posztjában.

A politikus szerint a számok hátterében az áll, hogy novemberben a szerb rendőrség "csak tette a dolgát", mivel Szerbiában választásokat tartottak, márpedig Vucicnak az volt az érdeke, hogy a választások előtt ne legyenek incidensek a határhoz közeli területeken.

Ezért erre a pár hétre szépen visszavitték az embereket a menekülttáborokba.

"Ne legyen azonban kétségünk afelől, hogy Orbánék kérésére ez az állapot nem fog örökké tartani és rövidesen tálcán szállítják majd a migránsokat a határra, hogy legyen mivel dolgoznia a fideszes propagandának" - írja Hadházy, aki szerint Vucic ráadásul ezzel a pár hetes akcióval a belpolitikai hasznon kívül két legyet is üthet egy csapásra: megmutathatja a Nyugatnak, hogy ha nem nagyon piszkálják ők, akkor képes a menekülteket "megszűrni"-ez a taktika már a török diktátornak, Erdogannak is bejött korábban.

Hadházy a számokat eredetileg a szlovákiai választásokba történt magyar beavatkozás miatt kérte le. Ugyanis véleménye szerint ott a választások előtti hetekben tömegesen jelentek meg Magyarország irányából menekültek, ami minden bizonnyal hozzájárult az orbáni propagandát másoló Fico győzelméhez.

"Teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehetett véletlen az, hogy varázsütésre jelennek meg a migránsok Szlovákiában a szeptemberi választások előtt (majd ugyanilyen gyorsan el is tűntek onnan). Az ORFK által küldött adatok itt is sokatmondóak" - hívja fel a figyelmet a politikus, aki azt is hozzáteszi:

"Aljas, mocskos, sötét játék ez, ahol a migráció valós problémáját velejéig korrupt politikusok és propagandagépezetük használja fel sikeresen."