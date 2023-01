Hadházy Ákos Márki-Zay Péternek: nem kívánok részt venni

Az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter új pártja már bejegyzés alatt áll, melynek tagjai között szívesen látná Hadházy Ákost. A független képviselő Facebook-posztban reagált a meghívásra:

"Régi barátságunkra és az irántad érzett változatlan és őszinte megbecsülésre tekintettel próbálok nagyon udvariasan, de lényegre törően fogalmazni:

minden ellenkező híreszteléssel szemben én nem kívánok részt venni az általad most bejelentett párt munkájában.

Elmondtam neked személyesen is többször, de a jelek szerint nyilvánosan is szükséges: bármilyen új pártot csak erős alapokon, széleskörű összefogással, megfelelő időben szabad elindítani. Ezek hiányában a legjobb szándékkal indított kezdeményezés is csak egy lesz az egyszemélyes törpepártok szomorúan hosszú sorában" - írja Hadházy.

Majd így folytatja:

"Bárkinek, aki új ellenzéki formációban gondolkodik, hatalmas a felelőssége: nem szabad hamis reménnyel kecsegtetni az amúgy is csalódott ellenzéki szavazókat, hogy aztán – a projekt törvényszerű bukása után – még mélyebbre süllyedjenek az apátiába, még kevesebb embernek legyen kedve aktívan tenni hazánk sorsának jobbra fordításáért.

Meggyőződésem szerint jelen pillanatban bármilyen párt alapításánál fontosabb ellenzéki feladat a valódi, tisztességes választások feltételeinek kivívása. Minden eddigi és jövőbeni közös munkát megköszönve kérlek még egyszer, ezúttal nyilvánosan is, ezeket is figyelembe véve fontold meg újra a szándékaidat!"