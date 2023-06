Hadházy Ákos páncélosokat fotózott Mészáros Lőrinc nyaralójánál

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő előszeretettel figyeli, mi történik a szerinte Orbán Viktor számára épülő hatvanpusztai majorság, illetve Mészáros Lőrinc a közelben, a bicskei Erőmű-tónál található nyaralójánál.

Nem tudjuk, a most közzétett felvételeket ki készítette, mindenesetre szerencséje volt, ugyanis a képeken most nagyrészt takarás nélkül látható az a két páncélos jármű, amelyet már korábban is láttak a környéken. Hadházy korábban azt is kiderítette, hogy a Mészáros tulajdonában lévő járművek közül egyik egy magyar felderítő jármű, a másik pedig egy osztrák betegszállító jármű.

A képviselő állítása szerint a helyiek többször is jelezték, hogy a két járművel gyakran közlekednek a hatvanpusztai épületegyüttes és a nyaraló között.