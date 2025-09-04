Hadházy Ákos újabb kirándulást szervez Hatvanpusztára

Tüntetést hirdetett az Orbán-család hatvanpusztai birtokára Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő csütörtökön egy Facebook-eseményt is létrehozott – szúrta ki a Népszava.

Hadházy Ákos ezt írta:

„Közkívánatra! A legutóbbi, hatvanpusztai kirándulásunk után sokan jelezték, szeretnének még hasonlót. Szeptember 27-én tehát ismét lesz lehetőség megtekinteni az ország legfontosabb majorságát és a mellette található magánvadasparkot. Mindenki maga döntheti el, hogy ez egy félkész gazdaság vagy egy luxusbirtok az uralkodó számára.”