Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Hadházy Ákos

Hadházy Ákos újabb kirándulást szervez Hatvanpusztára

mfor.hu

A független országgyűlési képviselő újabb tüntetést ígér.

Tüntetést hirdetett az Orbán-család hatvanpusztai birtokára Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő csütörtökön egy Facebook-eseményt is létrehozott  – szúrta ki a Népszava.

Hadházy Ákos ezt írta:

„Közkívánatra! A legutóbbi, hatvanpusztai kirándulásunk után sokan jelezték, szeretnének még hasonlót. Szeptember 27-én tehát ismét lesz lehetőség megtekinteni az ország legfontosabb majorságát és a mellette található magánvadasparkot. Mindenki maga döntheti el, hogy ez egy félkész gazdaság vagy egy luxusbirtok az uralkodó számára.”

 

Júliusban a vártnál gyengébben alakult a kiskereskedelmi forgalom

Fellángolt a háború a kormány és az OKSZ között a gyengébb kiskereskedelmi adat miatt

Júliusban a vártnál gyengébb adatokat láthattunk a hazai kiskereskedelmi ágazatból. Az éves alapú növekedés is elmaradt a konszenzustól, havi alapon pedig egyenesen csökkent a forgalom. A kormány szerint minden rendben van, a legnagyobb kereskedelmi érdekvédelmi szervezet viszont ismét megtépázott fogyasztói bizalomról és az árrésstop negatív hatásairól beszél.

Milyen gazdasági programmal lehet megnyerni a választást? Pogátsa Zoltánt kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense szeptember 11-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Tovább drágul a tankolás – nem először a héten

Mindkét üzemanyagfajta nagykereskedelmi ára változik pénteken.

Varga Mihály és Nagy Márton is bizonytalanságról beszélt – figyelmeztetés a jegybanki alapítványok ügyében

Veszprémben rendezi meg a Magyar Közgazdasági Társaság csütörtökön és pénteken a 63. Közgazdász-vándorgyűlést, amelynek nyitó plenárisán Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is előadást tartott. Ők nem beszéltek az MNB-alapítványok ügyéről – de egy harmadik résztvevő, az ÁSZ elnöke szóba hozta az ügyet, és üzent is.

Ilyen se volt még a focivébén – szerdától már elkezdik árulni a jegyeket

Vajon a magyar válogatottat is láthatjuk majd?

MNB-botrány: újabb érdekes részlet derült ki

50 milliárdos papírdarab került Matolcsy Ádámhoz.

Már csak ez kellett: kilőtt a használt autók ára is

Havi és éves összehasonlításban is nőttek az árak a piacon.

Többet fogyasztottunk, de nem annyit, mint amennyit a kormány szeretett volna

A kiskereskedelem júliusi éves szintű növekedése csak most közelítette meg a januárit.

Nagyon kavarja a kártyákat Szijjártó Péter – újabb fontos posztokon jön váltás

A párizsi és az ottawai nagykövet is búcsúzik posztjától.

Régen volt ilyen kevés gáz a tárolókban, de megfagyni nem fogunk

Régen volt ilyen kevés gáz a magyar tárolókban

A nyári időszak végén az elmúlt két évben a hazai gáztárolók telítettsége jóval magasabb szinten állt, mint idén. A hazai tárolók uniós összevetésben is az átlagosnál alacsonyabb töltöttségi szinten vannak. Ugyanakkor az ellátás miatt így sem kell izgulni.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

