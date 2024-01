Hadházy Ákost is megdöbbentette, amit ezúttal talált

Ahogy arról korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk, Maruzsa Zoltán, Pintér Sándor belügyminiszter köznevelésért felelős államtitkára jelentette be büszkén a közmédiában november elején azt, hogy laptopokat ad a kormány a diákoknak. Számokat is elárult: a projekt összesen 524 ezer tanulói és 55 ezer tanári laptopból áll, erre a kabinet 200 milliárd forintot szán.

Hadházy Ákos a kezdetek óta foglalkozik a projekttel, így többek közt azt is megmutatta már, hogy harmatgyenge, gyakorlatilag a piacon már nem megvásárolható gépekről van szó, amelyeknek ráadásul a felmatricázása is egy vagyonba került.

Most azonban itt van a laptop-saga újabb állomása, amelyről a független képviselő Facebook-oldalán számolt be. Mint írta:

Egy budapesti gimnazista szüleitől kapott információk alapján már az is kijelenthető, hogy az újként kiadott, a Klebelsberg Központ leltári matricájával ellátott gépek legalább egy része HASZNÁLT. Ahogy a nekem küldött levélben írták: „A látszólag új, dobozos, mindenkinek teljesen egyforma laptop elindításakor érdekességekre bukkantunk: Több mappa volt a kezdőképernyőn és beazonosítható az ember is, aki használta, 2022-es fájlokat is találtunk rajta. Családi fotókat, munkahelyi felmondást, kriptovalutázás elszámolásokat, munkahelyi referencia-fotókat. Beazonosítható a felhasználó: név, bankszámlaszám, anyja neve, lefotózott lakcímkártya és személyi igazolvány, illetve kb. minden is benne van a tárolt dokumentumokban.” A leírtak alapján még örülhetnek a gimnazista szülei, hogy nem felnőtt tartalmakat találtak a gépen… Mindenesetre egyre erősebb a gyanú, hogy nem csak eladatlan, elfekvő készleteket osztottak ki nagy csinnadrattával, hanem – legalább részben – egyszer már használt, majd valamiért újra dobozba került gépeket.

A képviselő hangsúlyozta, nem ezek az egyetlen jelek, amelyek szerint használt gépeket ajándékozhattak a diákoknak. Posztjában így számolt be erről:

Egy helyi csoportban valaki a gépek gyenge teljesítményére panaszkodott, mire a fideszes képviselő kiosztotta, hogy ezek a gépek „viszonylag újak”, hiszen „legutóbb a népszámlálás során használták őket”. Ez teljesen új információ, mivel eddig csak azt tudtuk, hogy a 2022-es népszámláláshoz a KSH tableteket vásárolt, és azok egy részét adták később a tankerületeknek (a tabletek szállítója az a SERCO Zrt. volt, amely a nagy laptopbeszerzésben is érdekelt).

