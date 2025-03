Halvány reménysugár jelent meg a magyar ipar fekete egén

Ebben a hónapban acéltekercs, alumínium öntvények, csomagolóanyagok, élőállat, fém alapanyagok, forgácsolt alkatrészek, kereskedelmi gépáru, sárgaréz, valamint tartóprofilok kapcsán jeleztek a válaszadók jelentősebb áremelkedést. Hiány volt árpából, csomagolóanyagból, elektronikai komponensekből, gyémánt csiszolóanyagból és kukoricából. Jelentősebb árcsökkenésről csatlakozók, kábelek és műanyag alapanyagok kapcsán számoltak be az MLBKT-nak a válaszadók.

A külpiaci mutatók közül az exportindex 50,0 alatt, az importindex 50,0 felett áll. Az indexértékek mozgásában az elmúlt éveket követően 2022 végén változó tendenciát lehetett megfigyelni, amely 2023-ban és 2024-ben is folytatódott.

A késztermékkészletek indexe februárban csökkent az előző hónaphoz képest, értéke a készletszint emelkedésére utal. A korábbi e havi értékeket vizsgálva az idei érték átlag alattinak tekinthető, ez a tizenötödik legmagasabb e havi indexérték 1995 óta. 2020-ban hat bővülő hónapot mértünk, 2021-ben és 2022-ben is tízet, 2023-ban ismét hatot, 2024-ben pedig négyet.

Visszafelé halad a magyar ipar. A 2023-as süllyedés után tavaly is a negatív tartományban volt a szektor.

Kapcsolódó cikk Földbe csapódott a magyar kulcságazat Visszafelé halad a magyar ipar. A 2023-as süllyedés után tavaly is a negatív tartományban volt a szektor.

A foglalkoztatottsági index változatlan, ám ebben a hónapban is zsugorodást mutat. Az indexérték a hatodik legalacsonyabb e havi érték.

A 2025. februári BMI index nőtt a januári (50,0) értékhez képest. Február átlag alatti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,6; a januári értékeké 52,9). A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték az hatodik legkisebb e havi érték – írja az ernyőszervezet.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított februári értéke: 51,0. A korábbi február havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,9) és alulmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát is alulmúlja (52,7) – írja hétfői tájékoztatásában a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). A felmérésben vizsgált részindexek többségében csökkentek – teszik hozzá. Mint írják, az egyedi indexek közül három index áll a zsugorodási tartományban. A foglalkoztatottság index nem változott ebben a hónapban, értéke ismét zsugorodást jelez. Az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott az index, ami e hónapban változatlan maradt (46,8).

Februárban a válaszadók az előző hónaphoz képest enyhe fellendülésre számoltak be. A 2024. évi tavaszi időszak mérsékelt bővülését követően június óta tartós lassulást figyelhetünk meg a hazai feldolgozóiparban. A trend a novemberi és decemberi felmérés eredményeivel megfordult, ebben a hónapban ismét bővülést figyelhetünk meg a hazai feldolgozóiparban. A BMI index nőtt, e hónapban 50,0 feletti értéken áll.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!