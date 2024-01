Hamarosan a parlament elé kerülhet a svéd NATO-csatlakozás?

A magyar ellenzéki pártok indítványt nyújtottak be a parlament rendkívüli ülésének összehívására Svédország NATO-akciójának ratifikálására hétfőn – közölték ellenzéki képviselők a Reuters hírügynökséggel.

Levélben kérték Kövér László házelnököt, hogy február 5-ére, azaz jövő hétfőre hívja össze a parlamentet - az erről szóló, parlament oldalár feltöltött dokumentumot már a Telex vette észre.

Mint emlékzetes, Kövér László, a parlament elnöke a múlt héten kijelentette, hogy nincs szükség sürgős lépésekre Svédország NATO-csatlakozásának ügyében, és jelezte, hogy az ellenzéki kísérletek a rendkívüli ülésre valószínűleg kudarcot vallanak majd.

Vajon hogy dönt Kövér László? Fotó: Depositphotos

Az ülésnek egyébként három témája lenne: a Svédország NATO-csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv ratifikációja, valamint az aktív eutanáziáról, illetve az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos munkavédelmi jogszabály-módosításról szóló vita.

A házszabály értelmében a parlamenti képviselők legalább egy ötödének az aláírása kell ahhoz, hogy a házelnöknek kötelező legyen kiírnia a rendkívüli ülést. Ez is össze is jött, miután az MSZP kezdeményezéséhez csatlakozott a DK, a Jobbik, a Momentum, a Párbeszéd, valamint az LMP frakciója is.

Ahhoz azonban, hogy szavazni is lehessen a svéd NATO-csatlakozásról, el kell fogadni a napirendet, amelyhez az 54 ellenzéki képviselő mellé 47 Fidesz-KDNP-s képviselőre is szükség lenne. A Fidesz-frakció a minap kijelentette, hogy addig nem hajlandóak szavazni a témában, amíg Orbán Viktor nem tud találkozni Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel. De erre még a héten sor kerülhet az uniós csúcson.

Miután a török parlament a múlt héten elfogadta Svédország NATO-csatlakozási jegyzőkönyvét, a török elnök pedig aláírta az erről szóló rendeletet, Magyarország az ígéretek ellenére mégis az egyetlen tagország maradt, amely várakoztatja a skandináv országot.