Hamarosan akár 5-15 százalékkal is emelkedhet az építőanyagok ára

Az építőanyagok előállítása nagyon energiaigényes, sok terméket kőolajszármazékokból állítanak elő.

A dráguló kőolaj és földgáz miatt áprilistól akár 5-15 százalékkal is emelkedhet az építőanyagok ára – írja a Népszava. A lapnak Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke azt mondta, több gyártó már jelezte a kereskedőknek az új árakat, sok terméknél pedig még csak várják, mennyivel lesznek drágábbak a termékek.

Juhász Attila azt mondta, a falazóanyagoknál és tégláknál a legnagyobb gyártók már bejelentették, hogy áprilistól 10-15 százalékkal emelkednek az árak, a a gipszkartonok, betonacélok és más acélipari termékeknél pedig 5-10 százalékos emelkedésre számítanak a kereskedők.

A probléma az, hogy az építőanyagok előállítása egyrészt nagyon energiaigényes, másrészt sok terméket kőolajszármazékokból állítanak elő, így a földgáz (és ezen keresztül a villamos energia) és a kőolaj árának emelkedése is hatással van az előállítás költségeire. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása pedig mind a kőolaj, mind a földgáz piacát megzavarja és jelentősen emeli az árakat.

Juhász szerint a falazóanyagok, a tetőcserepek, csempék és padlólapok ára nagyon szorosan követi a földgáz árának alakulását, a szigetelőanyagok, építési ragasztók pedig részben vagy teljesen kőolajszármazékok. Erre jön még rá az olajárak miatt emelkedő szállítási költség, a szállítási díjaknak ugyanis nagyjából 40 százalékát az üzemanyagköltség teszi ki, amit szintén emel az iráni háború. A forint árfolyama is befolyásolhatja az árakat, mert sok termék külföldről érkezik, de még a hazai gyártáshoz is sok alapanyagot kell importálni – olvasható a Telex szemléjében.

A felcsúti milliárdos egy pici leányfalui cégben látott fantáziát, amely elektronikus vagyonvédelmi rendszereket telepít A-tól Z-ig.

A 27 uniós tagország februári harmonizált fogyasztóiár-indexeit ismerhetjük meg. Magyarország végre jó helyen állhat az összevetésben.

Hazánkban Horvátországgal megegyező értékkel a harmadik legmagasabb volt az éves átlagos infláció az Európai Unióban 2025-ben – mutat rá a GKI.

Több tízmillió ember kerülhet akut éhezésbe, ha az iráni háború júniusig elhúzódik – derül ki az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) kedden közzétett elemzéséből.

Persze csak annak, aki nem védett áron vesz.

Mind a 2,3 millió ügyfél érintett. Elsődleges bankká változna a Revolut.

Akkora volt az érdeklődés, hogy kimerült a Demján Sándor Program szabad felhasználású forgóeszköz-finanszírozásának megemelt kerete

Az EXIM további konstrukciói viszont ezután is elérhetők.

De még mindig érdemes lehet belevágni.

Ez a húzás most tényleg az utolsó csepp lehet? Soha nem látott frusztrációt okoz a magyar kormány hátraarca az ukrán hitel ügyében uniós körökben.

Komoly válság lehet az iráni háborúból. Nem volt B terve Trumpnak?

