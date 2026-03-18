Hamarosan akár 5-15 százalékkal is emelkedhet az építőanyagok ára

A dráguló kőolaj és földgáz miatt áprilistól akár 5-15 százalékkal is emelkedhet az építőanyagok ára – írja a Népszava. A lapnak Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke azt mondta, több gyártó már jelezte a kereskedőknek az új árakat, sok terméknél pedig még csak várják, mennyivel lesznek drágábbak a termékek.

Juhász Attila azt mondta, a falazóanyagoknál és tégláknál a legnagyobb gyártók már bejelentették, hogy áprilistól 10-15 százalékkal emelkednek az árak, a a gipszkartonok, betonacélok és más acélipari termékeknél pedig 5-10 százalékos emelkedésre számítanak a kereskedők.

A probléma az, hogy az építőanyagok előállítása egyrészt nagyon energiaigényes, másrészt sok terméket kőolajszármazékokból állítanak elő, így a földgáz (és ezen keresztül a villamos energia) és a kőolaj árának emelkedése is hatással van az előállítás költségeire. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása pedig mind a kőolaj, mind a földgáz piacát megzavarja és jelentősen emeli az árakat.

Kapcsolódó cikk Európai összehasonlításban is csúcson volt tavaly a magyar infláció A videgrádi országokban a legmagasabb volt.

Juhász szerint a falazóanyagok, a tetőcserepek, csempék és padlólapok ára nagyon szorosan követi a földgáz árának alakulását, a szigetelőanyagok, építési ragasztók pedig részben vagy teljesen kőolajszármazékok. Erre jön még rá az olajárak miatt emelkedő szállítási költség, a szállítási díjaknak ugyanis nagyjából 40 százalékát az üzemanyagköltség teszi ki, amit szintén emel az iráni háború. A forint árfolyama is befolyásolhatja az árakat, mert sok termék külföldről érkezik, de még a hazai gyártáshoz is sok alapanyagot kell importálni – olvasható a Telex szemléjében.