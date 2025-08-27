Hamarosan kiderül, mennyit is keresünk

A keresetek júniusi adatait ismerteti szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Január-májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 690 500 forint, a nettó átlagkeresete 474 500 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0, míg a nettó kereset 8,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 800 forint, a nettó átlagkereset 483 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,8, a nettó átlagkereset 7,7, a reálkereset pedig 3,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,4 százalékos növekedése mellett.

Kapcsolódó cikk Képtelenek a bérek követni a lakásárak meredek emelkedését Elmarad a fizetőképesség a reálbérek növekedése.

A bruttó kereset mediánértéke 562 300, a nettó kereset mediánértéke 391 200 forintot ért el, 7,9, illetve 8,2 százalékkal felülmúlta a tavaly májusit.

Májusban a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 657 700, a költségvetésben 656 400, a nonprofit szektorban 691 800 forintot tett ki, 8,1 és 9,8, illetve 9,1 százalékkal nőtt egy év alatt.

(MTI)