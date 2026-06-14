1p
Makró Fizetések Keresetek Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Hamarosan kiderül, mennyit kerestünk az Orbán-kormány utolsó hónapjában

mfor.hu

Nőttek tovább a számok?

A jövő héten a keresetek áprilisi statisztikáiról ad tájékoztatást a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Szerdán jelennek meg a keresetek áprilisi statisztikái a KSH honlapján.

Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt.

A bruttó átlagkereset 9,2 százalékkal, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Két meglepetés is született a világbajnokságon

Két meglepetés is született a világbajnokságon

A brazilok és a svájciak is szégyenkezhetnek.

Fű alatt oldódik meg az olajpiaci dráma?

Fű alatt oldódik meg az olajpiaci dráma?

A héten fellángoltak a harcok a Közel-Keleten, ám – látszólag paradox módon – ez nem hajtotta fel jelentősen az olaj árát. Sőt, az Mfor Üzemanyagár-figyelő tapasztalatai szerint a hazai diszkont kutakon az árak már a hatósági szint közelébe süllyedtek. A háttérben az áll, hogy a kardcsörtetés ellenére fű alatt felpörgött az olajszállítás.

Választások előtt meglódult Szijjártó Péterék osztogatási kedve

Kiderült: rekordösszeget szórtak ki Szijjártóék a választás előtt EKD-támogatásokra. 

A tavalyihoz hasonlóan forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport.

A tavalyihoz hasonlóan forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport

A közel-keleti konfliktus bizonytalanságot hozhat. A cég nem érzi veszélyben a Terminál+ projekt megvalósítását a kormányváltás miatt. 

A választási hajrá emelte többéves csúcsra a magyar építőipart

Az erős forint és a választási hajrá lökte többéves csúcsra a magyar építőipart

Minden összejött áprilisban ahhoz, hogy többéves rekordot döntsön az építőipari termelés volumene. A kiadott építési engedélyek száma négyéves csúcsra tört, és a lakásépítésben használt építőanyagok forgalma is kétszámjegyű ütemben emelkedett az év első öt hónapjában. Az erős forint segített a beruházásokon, és nem elhanyagolható a választási hajrá hatása sem.

Több napra és könnyebben mennek szabadságra a magyarok, mint 10 évvel ezelőtt

Több napra és könnyebben mennek szabadságra a magyarok, mint 10 évvel ezelőtt

Míg 2016-ban a hazai munkavállalók átlagosan 11–12 napot töltöttek nyári szabadságon, több részletben kivéve a pihenőnapokat, és sokuknak azzal is szembe kellett nézniük, hogy a munkáltató az előzetes egyeztetés ellenére nem engedte el őket a tervezett időpontban, addig idén már átlagosan 13 nap szabadsággal számolnak.

A hazai ipar tavaszi fáradtsággal küzd

A hazai ipar tavaszi fáradtsággal küzd

Az előző év azonos időszakához mérten 0,9 százalékkal bővült, az előző hónaphoz képest 1,1 százalékkal mérséklődött az ipari termelés idehaza. A KSH második becslése alapján április sem hozott megváltást a hazai ipari szereplők számára.

Az út- és vasútépítés mentette meg a legfrissebb magyar építőipari adatot

Az út- és vasútépítés mentette meg a legfrissebb magyar építőipari adatot

Az út- és vasútépítések ágazat volumene 47,6 százalékkal emelkedett tavaly áprilishoz viszonyítva, ami ellensúlyozni tudta az épületek építésének visszaesését. Utóbbi a 2021-es havi átlagot is alulmúlta idén áprilisban.

Biztosítási kár érte? Nem mindegy mit tesz utána!

Sokan úgy gondolják, hogy biztosításuk minden esetben fedezi a bekövetkezett károkat, a gyakorlat azonban ennél összetettebb. A biztosító csak akkor térít, ha a szerződéses feltételek szerinti biztosítási esemény történt. Egy káresemény után a helyes lépések nemcsak a kár csökkentése, hanem a későbbi viták elkerülése miatt is kulcsfontosságúak.

Nagy döntést hozott az EKB

Fontos döntést hozott az EKB

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa csütörtöki ülésén 25 bázisponttal emelte a három irányadó eurókamat szintjén, összhangban a piaci várakozásokkal.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG