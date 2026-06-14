Hamarosan kiderül, mennyit kerestünk az Orbán-kormány utolsó hónapjában

A jövő héten a keresetek áprilisi statisztikáiról ad tájékoztatást a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Szerdán jelennek meg a keresetek áprilisi statisztikái a KSH honlapján.

Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt.

A bruttó átlagkereset 9,2 százalékkal, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

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A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

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A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

(MTI)