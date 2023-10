Hamarosan lépten-nyomon új ATM-ekbe fogunk botlani

Új ATM-stratégiája alapján a jövő év végére közel duplájára növelné ATM-jei számát Magyarország – mérlegfőösszeg alapján – második legnagyobb hitelintézete, az MBH Bank – tájékoztatta lapunkat a pénzintézet. Hozzátették, ezen belül a készpénzbefizetésre is alkalmas készülékek száma a tervek szerint a triplájára nőhet. A jelenleg Magyarországon a második legnagyobb ATM-hálózattal, közel 900 eszközzel rendelkező bank a több mint 10 milliárd forintos beruházással piacvezető pozíciót céloz meg ezen a területen.

Már most is csaknem 900 automatájuk van országszerte. Fotó: Mfor / Mester Nándor

Bár egyre jobban terjed hazánkban az elektronikus fizetés, országszerte még mindig sokan használják a készpénz-automatákat, amit jogszabály is támogat azzal, hogy a bankoknak havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételt kell biztosítaniuk lakossági ügyfeleiknek – emlékeztet közleményében az MBH Bank. A pénzintézet jelenleg közel 900 helyszínen rendelkezik ATM-mel, amellyel – mint írják – már jelenleg is, határidő előtt megfelel a jegybank által előírt, az ATM-ek darabszámára vonatkozó kötelezettségének. A hitelintézet új ATM-hálózati stratégiájának megfelelően a Magyar Nemzeti Bank előírásain túlmutató, jelentős fejlesztést tervez a jövő évre, bankautomatái számát több mint 1600-ra növeli 2024 végére. ÍA közlemény szerint a bank felismerte azt az ügyféligényt, hogy az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés biztonságos és rugalmas megoldást jelent főként vidéken a kis- és középvállalkozásoknak a napi készpénzes bevétel bankszámlára való elhelyezésében, ezért a tervek szerint megtriplázzák a készpénzbefizetésre alkalmas automatáik számát. A több száz új ATM telepítésének helyszínéről geolokációs adatok és az ügyféligények figyelembevételével dönt a hitelintézet. Az új eszközök telepítésével párhuzamosan a meglévő automaták korszerűbbre cserélésére is figyelmet fordít az MBH Bank.

Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese elmondta:

„ATM-hálózatunk fejlesztésével célunk, hogy modernebb, az eddigieknél szélesebb funkcionalitással rendelkező eszközökkel, és fiókhálózatunkhoz hasonlóan széleskörű, országos eléréssel segítsük az ügyfeleket. Az új eszközök beszerzésére és telepítésére, valamint a meglévő készpénzes automaták korszerűbbre való cseréjére több mint 10 milliárd forintot fordítunk az elkövetkező évben.”