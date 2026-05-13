Hamarosan tényleg elkezd ömleni a pénz Brüsszelből?

A következő időszakban több pozitív döntés is érkezhet Brüsszelből, amelyek összesen akár 34 milliárd eurónyi támogatást és hitelt tehetnek elérhetővé. A korábban végleg elveszített összegek visszaszerzésére ugyanakkor továbbra sincs lehetőség, írja a HVG.

Az elmúlt egy hónapban jelentősen javult az Európai Bizottság értékelése arról, hogy az új magyar kormány mennyi befagyasztott uniós forrást tudhat újra elérhetővé tenni. Az EUrologus értesülései szerint jelenleg már az is reális forgatókönyv, hogy Magyarország szinte az összes még elérhető támogatást és hitelt lehívhatja.

A következő hetekben egymást követhetik a Magyarország számára kedvező brüsszeli döntések. A folyamat középpontjában a helyreállítási alapból származó források állnak, amelyek felhasználásának határideje 2026 augusztusának vége.

Megnyílhatnak a pénzcsapok

A magyar helyreállítási csomag eredetileg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból állt, amelyhez később további 3,9 milliárd euró hitel kapcsolódott. Így összesen 10,4 milliárd eurónyi forrás vált elérhetővé Magyarország számára. Ebből 2023 végén és 2024 elején már mintegy 920 millió eurót ki is fizettek.

A források lehívásának feltételeit azonban már évekkel ezelőtt meghatározta az Európai Unió. A 27 úgynevezett szupermérföldkő teljesítése az Orbán-kormány feladata lett volna, a tárgyalások azonban többször megakadtak, majd gyakorlatilag leálltak.

Ennek következményeként a korábban befagyasztott 6,3 milliárd eurós kohéziós keretből az elmúlt két év során összesen 2 milliárd euró végleg elveszett az időkorlátok miatt. Ezeket az összegeket már nem lehet visszaszerezni. (Igaz, 2023 végén több mint 10 milliárd eurót már felszabadított az EU a kohéziós pénzekből – a szerk.)

A most zajló egyeztetések célja, hogy Magyarország teljesítse az uniós átláthatósági és jogállamisági feltételeket, így hozzáférjen a még elérhető pénzekhez. Ha ez sikerül, akkor nemcsak a helyreállítási források, hanem további befagyasztott támogatások is felszabadulhatnak.

Egy bizottsági forrás szerint már komoly esély van arra, hogy Magyarország a helyreállítási alap teljes összegét lehívja. Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy a választások után még csak az alap támogatási részének biztosítását tartották reálisnak Brüsszelben.

A tárgyalásokra rálátó tisztviselők szerint az Európai Bizottság pontosan ismeri a fennálló problémákat, és a magyar fél számára is egyértelmű, milyen lépések szükségesek a források felszabadításához.