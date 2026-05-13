Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Hamarosan tényleg elkezd ömleni a pénz Brüsszelből?

Jelentősen javult Magyarország megítélése az Európai Bizottságnál az elmúlt hetekben, így hamarosan több befagyasztott uniós forrás is felszabadulhat.

 A következő időszakban több pozitív döntés is érkezhet Brüsszelből, amelyek összesen akár 34 milliárd eurónyi támogatást és hitelt tehetnek elérhetővé. A korábban végleg elveszített összegek visszaszerzésére ugyanakkor továbbra sincs lehetőség, írja a HVG.

Az elmúlt egy hónapban jelentősen javult az Európai Bizottság értékelése arról, hogy az új magyar kormány mennyi befagyasztott uniós forrást tudhat újra elérhetővé tenni. Az EUrologus értesülései szerint jelenleg már az is reális forgatókönyv, hogy Magyarország szinte az összes még elérhető támogatást és hitelt lehívhatja.

A következő hetekben egymást követhetik a Magyarország számára kedvező brüsszeli döntések. A folyamat középpontjában a helyreállítási alapból származó források állnak, amelyek felhasználásának határideje 2026 augusztusának vége.

Megnyílhatnak a pénzcsapok
A magyar helyreállítási csomag eredetileg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból állt, amelyhez később további 3,9 milliárd euró hitel kapcsolódott. Így összesen 10,4 milliárd eurónyi forrás vált elérhetővé Magyarország számára. Ebből 2023 végén és 2024 elején már mintegy 920 millió eurót ki is fizettek.

A források lehívásának feltételeit azonban már évekkel ezelőtt meghatározta az Európai Unió. A 27 úgynevezett szupermérföldkő teljesítése az Orbán-kormány feladata lett volna, a tárgyalások azonban többször megakadtak, majd gyakorlatilag leálltak.

Ennek következményeként a korábban befagyasztott 6,3 milliárd eurós kohéziós keretből az elmúlt két év során összesen 2 milliárd euró végleg elveszett az időkorlátok miatt. Ezeket az összegeket már nem lehet visszaszerezni. (Igaz, 2023 végén több mint 10 milliárd eurót már felszabadított az EU a kohéziós pénzekből – a szerk.)  

A most zajló egyeztetések célja, hogy Magyarország teljesítse az uniós átláthatósági és jogállamisági feltételeket, így hozzáférjen a még elérhető pénzekhez. Ha ez sikerül, akkor nemcsak a helyreállítási források, hanem további befagyasztott támogatások is felszabadulhatnak.

Egy bizottsági forrás szerint már komoly esély van arra, hogy Magyarország a helyreállítási alap teljes összegét lehívja. Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy a választások után még csak az alap támogatási részének biztosítását tartották reálisnak Brüsszelben.

A tárgyalásokra rálátó tisztviselők szerint az Európai Bizottság pontosan ismeri a fennálló problémákat, és a magyar fél számára is egyértelmű, milyen lépések szükségesek a források felszabadításához.

Szigorítanák a befagyasztott uniós pénzek kifizetését

Bezárnák a kiskapukat.

CIB: túl erős a forint, és még nem tudni, mekkora lesz az idei hiány

Visszafogott növekedés, 3 százalék feletti infláció, magas költségvetési hiány és emelkedő adósságráta – erre számít a CIB Bank az idén a magyar gazdaságban. 

Újabb fordulat jön a benzinkutakon csütörtökön

Vége a napok óta tartó trendnek.

Százmilliárd forintnyi eurót zsákolhattak be a magyarok

Bevásárolt devizából a magyar lakosság.

Nem lehetett várni: egy sereg fontos törvény lép hatályba csütörtöktől

Teljes káosz lett volna e lépés nélkül.

A KSH is felköszöntötte az új kormányt

A statisztikai hivatal megerősítette az egy héttel korábbi közlését, miszerint az évek óta szenvedő ipari termelés márciusban, éves szinten viszonylag masszívabb emelkedést mutatott. Íme a részletek.

Csak minimálisan bővült az építőipar márciusban

2026 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A Mol szerint semmi ok a pánikra, lesz elég üzemanyag

Saját termelésből ellátják partnereiket. De milyen áron?

Nehéz lesz egyensúlyozni a súlyos költségvetési hiány és választási ígéretek között

Magyarország új pénzügyminisztere komoly kihívásokkal néz szembe, miután a távozó kormány jelentős költségvetési hiányt hagyott maga után. A választási kampány során tett ígéretek többsége ráadásul további pénzügyi forrásokat igényel, így a feladat kettős: kezelni a hiányt, miközben teljesíteni kell a társadalom elvárásait is. Kármán András már jelezte, hogy az idei évben pótköltségvetésre lesz szükség. A miniszter előzetes bizottsági meghallgatása igen biztató volt, kérdés, hogyan megy majd az elvek átültetése a gyakorlatba.

Adócsökkentést ígér a Tisza-kormány, de mennyivel nőhet a fizetés?

A frissen kinevezett pénzügyminiszter, Kármán András keddi miniszteri meghallgatásán bejelentést tett a személyi jövedelemadó csökkentéséről, de ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

