Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Közel négyezer lakásban nincs áram, és nyolcezer lakásban szünetel a távhőszolgáltatás Nyugat-Magyarországon – derül ki Orbán Viktor videójából. A miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszterrel egyeztetett, aki azt is elmondta, hogy a rendkívüli időjárás miatt 415 riasztás és 175 műszaki mentés történt a régióban.

Az áramszünetben érintett lakások 13 településen helyezkednek el, a hálózat helyreállíítása jelenleg is zajlik. A távfűtéssel Szombathelyen van probléma, a városhoz tartozik mind a nyolcezer lakás, ahol jelenleg nincs fűtés.

Az MTI szerint a zalai tűzoltók rengeteg riasztást kaptak, a viharos időjárás miatt közlekedést akadályozó kidőlt fákat, villanyoszlopokat távolítottak el. Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél; de személyi sérülés sehol nem történt.