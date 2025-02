Harcba vonulnak a kiskereskedelmi láncok

Orbán Krisztián: A nemzeti bajnokok helyett járadékvadász hazai cégeket látunk

Közgazdász végzettségű, magát azonban inkább közgondolkodóként meghatározó vendégünkkel a most valószínűleg a legtöbbünket foglalkoztató aktualitások – mint például, hogy mi várható Donald Trump négyéves második elnöki ciklusától vagy hogy mit tehet Magyar Péter Tisza Pártja, ha megnyeri a 2026-os választásokat? – mentén egy sor kérdést, témát átbeszéltünk. Megtudhattuk, hogy Magyarország hol áll a külföldi és a hazai vállalatok hatékonysága közötti különbségek regionális összevetésében, mi lehet a kiút a gazdasági és politikai válságokba sodródott európai országok számára, vagy hogy van-e ellenszer a kínai Egy út, egy övezet stratégiára. De az adás során az is felvetődött, mi, magyarok miért egy-egy nagy ötlettel akarjuk megoldani a dolgokat? – utalva a mini-Dubaj körüli hercehurcára. S azt is megtudhattuk, mi a közös Orbán Viktorban és a Gyurcsány-kormány pénzügyminiszterében, Draskovics Tiborban. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 69. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.