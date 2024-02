Három éve nem történt olyan, mint most az autópiacon

Friss statisztikák szerint árcsökkenés következett be a használt autók piacán, amely három év után ismét kedvezőbb helyzetbe hozhatja a vevőket – írja a Hasznaltauto.hu oldal közleménye. Ez a változás nem csupán a vásárlókat érinti, hanem a kínálat alakulására is jelentős hatással lehet. - írta a hvg.

A portálon fent lévő 100 ezer aktív hirdetésnél átlagosan 6 százalékkal csökkent az ár tavaly februárhoz viszonyítva, ami jelentős változásnak számít, figyelembe véve a járvány, a háborús helyzet és az infláció miatti korábbi áremelkedéseket, amelyek miatt korábban akár 30 százalékos átlagár-növekedés is megfigyelhető volt.

Új helyett használt. Fotó: Depositphotos

Az árkategóriákban is észrevehetőek jelentős változások. A hirdetések túlnyomó részét továbbra is az 1-3 millió forintos vételáron kínált személyautók teszik ki, miközben az elmúlt 3 év során leginkább 3-7 millió és 7-15 millió forint között növekedtek a hirdetésszámok. Előbbi esetében 30 százalékos, utóbbi esetében pedig csaknem 100 százalékos ugrásról beszélhetünk, vagyis abban az árkategóriában megduplázódott a portálon megtekinthető járműállomány. Eközben az 1 millió forint alatti árkategóriában felére esett vissza a hirdetésszám, ezáltal az elérhető választék is.

Érdekes talán a használt piaci átlagárakat az új árakkal is összevetni. Ebből kiderül, hogy 2024 februárjában egy új Suzuki Swift például csaknem 7,5-szer drágább, mint a használtpiaci átlagára.