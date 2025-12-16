2p
Három új felsővezetővel erősít a Dreher Sörgyárak

Berkes Áron lesz a HR igazgató a sörgyárnál.

Berkes Áron HR igazgatóként, Bartek Grzęda pénzügyi igazgatóként, Rácz András pedig integrált ellátási lánc igazgatóként csatlakozott a Dreher Sörgyárak vezetőségéhez, hogy folytassák a 2017-ben elindított, prémium termékekre épülő vállalati stratégia megvalósítását. Elődjeik mind az Asahi Europe & International nemzetközi csapatában folytatják karrierjüket.

Berkes Áron több mint 16 éves vezetői tapasztalattal érkezik a Dreher HR igazgatói pozíciójába. Pályáját a DHL-nél kezdte, majd először országos, később regionális szinten felelt a Schneider Electric HR területéért. Az elmúlt években előbb a Vodafone, majd a United Consult Zrt. HR igazgatói feladatait látta el. Elődje, Kreiter Éva 13 év dreheres karrier után az Asahi UK HR vezetőjeként folytatja pályafutását.
Bartek Grzęda 2012-ben csatlakozott az Asahihoz a lengyel Kompania Piwowarskánál, majd különböző pénzügyi területeken szerzett tapasztalatot. Ezt követően Romániában, az Ursusnál töltött be pénzügyi üzleti partneri vezetői szerepet, ahol egy nagy létszámú csapatot irányított. Budapestre Prágából, az Asahi Europe & International (AEI) stratégiai projektmenedzseri pozíciójából érkezik.

Bartek Bai Józsefet váltotta, akit időközben az európai, közel-keleti, afrikai és ázsiai régióért felelős pénzügyi igazgatónak neveztek ki a vállalatcsoportnál. Rácz András közel két évtizedes nemzetközi karrier után tért vissza Magyarországra a Dreher integrált ellátási lánc igazgatójaként. Pályafutását a Pécsi Sörfőzdénél kezdte, majd 2008 óta a Carlsbergnél töltött be különböző szerepköröket több országban. Szaktudása a teljes ellátási láncra kiterjed: különösen erős a sörfőzés, a fejtés, a minőségbiztosítás, valamint a műszaki és az új termékfejlesztés projektek irányítása és a nagy, sokszínű csapatok vezetése terén. Szakmai felügyelete alatt folytatódik a Dreher Sörgyárak grandiózus, 100 milliárd forintos beruházási programja is.

 

