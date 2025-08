Hároméves csúcsra jutott a kkv-k EU-s pályázati kedve

A friss adatok alapján ez a hatodik legmagasabb érték az index történetében, ráadásul az előző negyedévhez képest is számottevő, nyolc százalékpontos emelkedésről van szó: 36-ról 44 százalékra ugrott azon vállalkozások aránya, amelyek nyújtottak be pályázatot uniós forrásokra. Átlagosan 1,4 pályázatot adott be egy magyar kisvállalkozás. A beadott pályázatoknak átlagosan 50 százaléka volt sikeres – azaz minden második benyújtott pályázat nyert támogatást.

A kisvállalkozások is benyújthatják a számlát

Fotó: MTI / Rosta Tibor

Kedvezőbb képet mutat a pályázatok bonyolultságának megítélése

Bár az év első három hónapjában jelentősen, 8 százalékponttal megugrott az uniós pályázatok elérhetőségét kifejezetten bonyolultnak tartó cégvezetők aránya, ez a második negyedévre valamelyest korrigált, jelenleg a kkv-k 41 százaléka érzi nagyon körülményesnek ezt az uniós lehetőséget. Ezzel szemben azonos szinten maradt a közepes nehézséget és a könnyebb elérhetőséget vélők aránya; előbbit negyedük, utóbbit tizedük jelezte.

„Az uniós támogatások fontos lehetőséget jelentenek a kkv-k számára, mivel így forráshoz juthatnak fejlesztések megvalósítására, beruházásra, a digitalizáció növelésére. Javult a pályázatok közérthetőségének is a megítélése az elmúlt időszakban, azonban mi úgy látjuk, van még igény a K&H által nyújtott edukációra és tanácsadásra. A vállalkozást megkönnyítő banki szolgáltatások mellett e-tananyagokkal, üzleti közösség szervezésével és pályázati lehetőségekkel is támogatjuk a kkv-kat terveik megvalósításában” – értékelte a kutatás eredményeit Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.

A K&H kkv bizalmi indexről

A K&H Magyarországon elsőként kezdte el vizsgálni a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre jellemző várakozásait. A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása jelenleg 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik.

A kutatásban a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló 10 gazdasági tényezőt és azok várt változásait vizsgálják: vevői kapcsolatok, szállítói kapcsolatok, munkaerő, vállalat pénzügyei, bankok, gazdaságpolitika, közterhek, EU, versenyhelyzet, vállalati hitelkamatok. A K&H kkv bizalmi index a 10 részindex súlyozott átlaga, annak megfelelően, hogy az egyes tényezőket mennyire fontosnak ítélik a vállalkozások. A legutóbbi mérés, melyet az Impetus Research készített, 2025. május 19. és június 6. között történt.