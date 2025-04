Már háromszázezer háztartási naperőmű üzemel

Jellinek Dániel cégcsoportja jól menő napelemes társaságokba társult be többségi tulajdonosnak.

A már több mint 8000 megawatt időjárásfüggő megújuló teljesítmény kiegyensúlyozása érdekében a kormány korszerű gázerőműveket épít, több programban ösztönzi az ipari energiatárolók telepítését is.

A tavalyi bővülést nagyban elősegítette a Napenergia Plusz Program. A modern napelemes rendszerek telepítését segítő pályázaton több mint 21 ezer család nyert el átlagosan 4,1 millió forint támogatást. A mintegy 87 milliárd forint megítélt hozzájárulásból 34 milliárd forintot már ki is fizettek. Az elkészült rendszerekben 51 megawattnyi napelemet létesítettek 81 megawattóra kapacitású energiatárolókkal.

A MAVIR legfrissebb adatközlése szerint a kisebb napelemes rendszerekből április elejére már 300 562 működött hazánkban. 2733 megawatt összes beépített teljesítményükkel a 7712 megawatt naperőművi kapacitás több mint harmadát adták – írták a bejegyzésben – számol be róla az MTI.

