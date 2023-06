Hasít a használtruha piac, több milliárd bevételnövekedés a Hádánál

Emlékezzünk vissza, a koronavírus-járványban alig jártunk ruhát vásárolni (tisztelet a kivételnek), szóval az országos hálózattal rendelkező Háda bevételeit is rendesen megtépázta a pandémia. Ám ez már a múlté. Azóta hihetetlen szárnyalásban van a használtruha-piac. 2021 második negyedévében, amikor mindenki kiszabadult a járvány szorításából, 64 százalékkal nőtt a magyar használtruha-üzletek forgalma, és a tendencia 2022-ben csak tovább folytatódott.

Magyarország legnagyobb használtruha cége, a Háda 2021-ben 2 milliárd forintos plusszal zárta az évet, 2022 pedig még parédásabban alakult a cég életében.

Óriási árbevételnövekedést tudhat be a Háda. Fotó: Depositphotos

Immár 4 milliárd forinttal több árbevétellel, 13,5 milliárd forinttal abszolválta az elmúlt évet a cég, amivel minden idők legvaskosabb nyereségét, 473,2 millió forintot könyvelhette el.

Ebből 200 millió osztalékot ki is vett az öt tulajdonos, köztük Háda György alapító tag.

Tény, hogy az immár 88 üzlettel működő Háda Kft.-nek, amely két évvel ezelőtti 373 fős kollektívája 487 főre duzzadt, s két éve még a járvánnyal küzdött, most az inflációs környezet is besegít. Felmérések szerint ugyanis egy új ruha ötször annyiba kerül, mint a turikban. Még úgy is, hogy az elmúlt időben azért a Háda is jól érzékelhető áremelést hajtott végre üzleteiben.

A cég negyed évszázados történetének rekordárbevételét az sem törte meg, hogy jelentős, 420 millió forintos beruházást is eszközöltek tavaly, s a kötelezettségeik is megnőttek. A cég éves beszámolójából az is kiderül, hogy az értékesítésben háromszorosára nőtt az exporteladások értéke is (37,7 millióról 113 millió forintra).

A Hádán kívül a magyar használtruha-piacon a 12 üzletet működtető Cream, illetve a 11 boltot birtokló Humana rúg még labdába.

A 61 főt foglalkoztató Cream sem panaszkodhat: a tavalyelőtti 1 milliárdos bevételét 2022-re 1,6 milliárdra növelte. Ebből az eddigi legnagyobb, 442 milliós nyereségét érte el, amiből a tulajdonosok 395,9 millió osztalékot ki is vettek.

A 2021-ben még 72 fős Humana beszámolója ugyan még nem került fel nyilvánosan, de a 2021-es 1,1 milliárdos árbevételüket minden bizonnyal ők is megfejelték.

Egyre erősödik a szektor

A használt termékek másodlagos piaca hússzor gyorsabban növekszik, mint úgy általában a kiskereskedelem. A Határokon Átívelő Európai Kereskedők Szövetségének (Cross-Border Commerce Europe) megbízásából készült tanulmány szerint 2025-re akár a 120 milliárd eurós összforgalmat is elérheti ez a szektor.

Magyarországon egyelőre ez nemigen látszódik, sőt, a KSH adataiból az látszódik, hogy a használtcikk-üzletekben az eladások áprilisban mintegy 0,3 százalékkal visszaestek.

A fenti tanulmány szerint azonban óriási lökést adott az újjáéledő használtruha-piacnak az, hogy az elmúlt években olyan nagy márkák is beemelték a szektort a tevékenységükbe, mint a H&M vagy a Zalando, akik tárt karokkal várják vissza vásárlóik használt ruháit.