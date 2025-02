Ez a piac igazi repülőrajttal kezdett januárban

Kiugró forgalommal kezdte az évet a használtautó-import, mivel idén januárban 10 445 személyautó kapott hazai rendszámot, 13 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt – közölte a JóAutók.hu csütörtökön az MTI-vel a DataHouse adatai alapján. A használtautó-piactér közleménye szerint az elmúlt évek legaktívabb évkezdete az első negyedév további részében is folytatódhat, mivel ebben az időszakban a felszabaduló lakossági megtakarítások, illetve kisebb részben az újonnan bevezetett hitellehetőségek is élénkítik a keresletet a használt autók iránt.

A használtra futja

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója úgy látja: az erős évkezdet a lakosság bővülő vásárlóerejét jelzi. Az elmúlt évben jelentős reálbéremelkedés történt, ennek hatását pedig a következő néhány hónapban egyedi tényezők tovább erősítik.

Pöccre indult

Fotó: Depositphotos

A kiemelkedő kamatozású állampapírokból az ezekben a hónapokban esedékes kamatforduló miatt kiáramló megtakarítások egy része az autópiacokat célozza meg. Ugyanez történik a most bevezetett munkáshitellel is a banki beszámolók alapján. Mindez ellensúlyozni tudja a tartósan 400 forint feletti euróárfolyam visszatartó hatását is – fejtette ki a vezérigazgató a közleményben.

A JóAutók.hu ezért az év első harmadában folyamatosan havi 10 ezer feletti volument jelez előre a használtautó-importban.

A használtautó-import továbbra is csak egy szelete a teljes hazai használtautó-kereskedelemnek. Miközben tavaly 111 ezer külföldről származó autó kapott hazai rendszámot, a belföldi átírások száma ennek több mint nyolcszorosa, 909 ezer volt – hívták fel a figyelmet.

A Használtautó.hu csütörtöki közleményében azt emelte ki, hogy januárban megelőzték az elektromos autók a hibrideket. A portál januári adatai alapján a hajtásláncok rangsorát a benzines autók vezetik, amelyek iránt 312 ezren érdeklődtek az év első hónapjában. A második helyen továbbra is a dízelautók vannak 236 ezer érdeklődővel. Idén az elektromos autók kerültek a dobogó harmadik fokára, letaszítva a hibrideket; az elektromos autók iránt 30 ezren érdeklődtek, a hibridek iránt csak 26 ezren.

A Használtautó.hu-n meghirdetett autók átlagéletkora minimálisan emelkedett, így az átlagéletkor a benzines autók esetében 13,5, a dízeleknél 12,2, elektromos autóknál 3,6, hibrideknél pedig 4,3 év.

Idén januárban olcsóbban lehetett használt elektromos autót venni, mint tavaly ugyanebben a hónapban. Az elektromos modellek iránti kereslet egy év alatt 40 százalékkal nőtt, míg a hibridek iránti csak 19 százalékkal emelkedett. A fokozott érdeklődés hatására az elektromos autók piaci készletének értéke csaknem 7,6 százalékkal csökkent, míg a többi hajtáslánc esetében minimális növekedés történt – emelte ki a közleményben Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.