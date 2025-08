Hat új megállót kaphat a Kisföldalatti

A lezárás az iskolaév kezdetével is egybeesik.

Kapcsolódó cikk Nagy bejelentés: lezárják a Keleti pályaudvart A lezárás az iskolaév kezdetével is egybeesik.

A szerelvények elavultsága mellett az is gondot okoz jelenleg, hogy a Kisföldalattival nem érhető el az 1-es és a 2-es villamos, valamint a vasút sem, és nincs elegendő hely P+R parkoló létesítésére a metró környezetében – írta meg a Magyar Építők.

A BKK az M1-es metróvonal átszállási lehetőségeinek fejlesztését, valamint akadálymentesítését is a beruházás céljául tűzte ki.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!