Hatalmas buktát hozott össze a MOHU

A veszteség azonban nem ingatta meg a céget, mivel a Mol 30-ról 90 milliárdra emelte a Mohu tőketartalékát. Így az eredménytartalék is pozitívba fordult: a korábbi mínusz 421 millió helyett tavaly év végén már 5,2 milliárd forintot mutatott.

A költségek drasztikusan nőttek: az anyagjellegű ráfordítások 413 milliárdra, az egyéb ráfordítások pedig 33 milliárdra emelkedtek. Az üzemi tevékenység eredménye így 7,4 milliárd forintos pluszból 44 milliárd forintos mínuszba fordult. A pénzügyi veszteségek is nőttek: a fizetett kamatok 8,6 milliárdra, a pénzügyi műveletek vesztesége pedig 7,6 milliárdra emelkedett.

A bevétel 188 milliárdról 377 milliárd forintra nőtt, és megjelent 2,3 milliárd forint exportbevétel is. Az egyéb bevételek 28 millióról 33 milliárdra emelkedtek. Közben a műszaki berendezések, gépek és járművek értéke 20-ról 40 milliárd forintra nőtt, ami a palackvisszaváltó automaták beszerzésével, hulladékudvarok létesítésével és új célgépek vásárlásával magyarázható.

Óriási veszteséggel zárta 2024-et a Mol hulladékgazdálkodási cége, a Mohu Zrt.: a társaság éves beszámolója szerint a 2023-as 5,6 milliárd forintos nyereség után tavaly már 50 milliárd forint mínuszban zárták az évet. A cég működése 2023 közepén indult el érdemben, így a tavalyi adat az első teljes éves eredményt tükrözi, számolt be a Hvg.hu .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!