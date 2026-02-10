Hatalmas durranásnak indult Gattyán György legnagyobb vállalkozása, mégsem szólt nagyot

Folytatja hazai cégbirodalmának rohamos átalakítását Gattyán György, derül ki a Cégközlönyből. A milliárdos vállalkozó néhány éve még cégalapítási lázban égett, most épp az ellenkezője látszik kirajzolódni.

A Legnagyobb Vállalkozás Kft. tudatja ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy a 2026. január 19-én meghozott alapítói határozataival döntött három társasággal történő egyesüléséről, melynek során ezek a társaságok A Legnagyobb Vállalkozás Kft.-be beolvadnak

- szól a Cégközlönyben megjelent dokumentum.

Gattyán György cégei egybe olvadnak

Ennek lényege, hogy amilliárdos üzletemberhez köthető A Legnagyobb Vállalkozás Kft. nevű cégbe beolvad annak három leánycége:

A Legnagyobb Média Kft.,

A Legnagyobb Hírek Kft.,

A Legnagyobb Energia Kft..

Gattyán György 2021 novemberében alapított digitalizációs tudásközpontot Legnagyobb Vállalkozás néven. Akkori közleményében úgy fogalmazott a milliárdos üzletember, hogy hite szerint az azonnali és teljeskörű digitalizáció, mint bel- és gazdaságpolitikai prioritás konstruktív alternatívát kínál a gúzsba kötött hazai belpolitika válságából. Azt írták, hogy a tudásközpont a kutatáson és a külföldi példák elemzésén túl az érintett országok döntéshozóinak és a résztvevő vállalatok szakembereinek meghívásával, azok előadásaival tervezi megalapozni a hazai döntéselőkészítést és az állampolgárok tájékoztatását. Az új céget a Docler Media Group tulajdonolta, ami Gattyán régi anyacége.

A Legnagyobb Vállalkozás Kft.-nek 2023 tavaszán lett egy leánycége A Legnagyobb Hírek Kft. néven. Ez a cég áll a Frisshirek.hu portál mögött. A felvásárlást Gattyán György sajtókapcsolatokért felelős munkatársa azzal magyarázta a Media1-nek, hogy a Google Trends oldalt nézve kiderül, hogy a „friss hírek” az egyik legnépszerűbb magyar keresési kifejezés.

Ez most már nem létezik: a Telex írta meg január végén, hogy megszűnt a Gattyán György érdekeltségei közé tartozó Frisshírek nevű hírportál. Az oldal automatikusan a portál YouTube-csatornájára irányítja át a látogatókat. Ez nem járt elbocsátásokkal, hiszen a frisshirek.hu az első olyan hazai országos hírportál volt, amely teljesen automatizálta a tartalomgyártást a mesterséges intelligencia lehetőségeit felhasználva.

Az is januárban derült ki, hogy Gattyán György pártja nem indul az áprilisi országgyűlési választásokon. A Megoldás Mozgalom (MEMO) nem javasol maga helyett másik pártot, szerintük április 12-én mindenkinek felelős döntést kell hoznia. Mint írták, minden választó tegye fel magának a kérdést:

Szeretné-e, ha minden így maradna, és a jelen állapotában lévő Magyarországon élne gyermeke, unokája?

A MEMO szerint a jövőben helyi ügyek felkarolására koncentrálnak, különösen azokon a településeken, ahol az általuk képviselt és megválasztott polgármesterek dolgoznak. A párt a legutóbbi országgyűlési választáson, 2022-ben a szavazatok 1,04 százalékát kapta.

Mindeközben a Docler cégcsoport folyamatosan hozza a leépítésekről szóló döntéseket: novemberben például 45 embert küldtek el, mert bezárt a milliárdoshoz tartozó Hotel Normafa. A pornós streamingből meggazdagodott vállalkozó a 441 milliárdos becsült vagyonával az ötödik leggazdagabb magyar.