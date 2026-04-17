Hatalmas felvásárlásra adott gyorsan engedélyt a GVH a magánegészségügyben

Összeolvad Magyarország két vezető magánegészségügyi szolgáltatója, a Medicare és az Affidea. Az ügyletet – a Medicare vásárolja fel az Affideát – április 9-én bejelentették a Gazdasági Versenyhivatalnak, amely gyorsan, mindössze 5 nap alatt ki is adta a hatósági bizonyítványt, miszerint a fúzió nem indokol vizsgálatot – tudta meg a HVG.

A Medicare (korábbi nevén Medicover) Magyarországon a legnagyobb magánegészségügyi szereplő, széles portfólióval rendelkezik, eleinte svéd tulajdonosi háttérrel működött, de 2019 óta az egyik korábbi vezető, Benedek László az egyedüli tulajdonosa. A Medicare Zrt. 2024-ben 29 milliárd forintos árbevétel után 4,2 milliárd forint nyereséget realizált. Az Affidea páneurópai cégcsoport, a magyar leány 2024-ben és a megelőző években 10 milliárd forint körüli árbevételt ért el.