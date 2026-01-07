Hatalmas fordulat az Ipari termelői árakban

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal visszaestek az előző év novemberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak – jelentette a KSH.

Ez trendfordulót is jelenthet, hiszen egy hónappal korábban, 2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítéséi 2,2 százalékkal emelkedtek az előző év októberéhez képest.

Az exportárak jobban csökkentek novemberben mint a belföldiek

2025. novemberben a 2024. novemberihez képest:

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,8 százalékkal csökkentek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,1, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8 százalékos visszaesés volt tapasztalható. Az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,1, a beruházási javakat gyártókban 1,5 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,0 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,7 százalékkal mérséklődtek az árak.

Novemberben estek az ipari termelői árak

2025. január–novemberben a 2024. január–novemberihez képest:

A belföldi értékesítés árai 2,7, az exportértékesítéséi 5,8, így az ipari termelői árak összességében 4,8 százalékkal emelkedtek.