Hatalmas fordulat az Ipari termelői árakban

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. 

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal visszaestek az előző év novemberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak – jelentette a KSH.

Ez trendfordulót is jelenthet, hiszen egy hónappal korábban, 2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítéséi 2,2 százalékkal emelkedtek az előző év októberéhez képest.

Az exportárak jobban csökkentek novemberben mint a belföldiek
Fotó: KSH

2025. novemberben a 2024. novemberihez képest:

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,8 százalékkal csökkentek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,1, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8 százalékos visszaesés volt tapasztalható. Az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,1, a beruházási javakat gyártókban 1,5 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,0 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,7 százalékkal mérséklődtek az árak.

Novemberben estek az ipari termelői árak
Fotó: KSH

2025. január–novemberben a 2024. január–novemberihez képest:

A belföldi értékesítés árai 2,7, az exportértékesítéséi 5,8, így az ipari termelői árak összességében 4,8 százalékkal emelkedtek.

