Hatalmas meglepetés várja szombaton a benzinkutakon

Szombattól jelentős mértékben csökkennek a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a Holtankoljak.hu információi szerint. A benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal kerül majd kevesebbe.
2026.05.08-án, pénteken az oldal az alábbi piaci átlagárakat mérte:
- 95-ös benzin: 696 Ft/liter
- Gázolaj: 731 Ft/liter
A hatóságilag maximalizált árakon továbbra is elérhető üzemanyag a magyar autósoknak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
