Hatalmas pakkot kapunk: nagyot változik az életünk január 1-jétől

Emelkedik a jövedéki adó, drágul a tankolás

A Mol a magyar családok támogatása érdekében fokozatosan érvényesíti kiskereskedelmi áraiban a jövedéki adó változását - tájékoztatta az olajtársaság az MTI-t pénteken.

A jövedéki adó az európai uniós és magyar jogszabályokkal összhangban 2024. január 1-jén literenként 41 forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj termékeknél. A Mol első lépésben január 1-jén 41 forint helyett átmenetileg 20 forinttal emelte az üzemanyagok literenkénti árát, ezt január 15-én további 21 forint követi majd. Az intézkedést és a változásokat az Mfor Üzemanyagár-figyelőjében részletesen is kielemeztük:

Kapcsolódó cikk Még idén érdemes tankolni, bár két részletben jön a januári adóemelés Keserű pirula lesz a magyar autósok számára a januári jövedékiadó-emelés.

Csökken a lakáshitelek önkéntes thm-plafonja

Az október 9-én bevezetett 8,5 százalékról 7,3-ra csökken 2024-től a lakáshitelek önkéntes thm (azaz teljeshiteldíj-mutató)-plafonja. A december 31-éig Gazdaságfejlesztési Minisztérium néven működő tárca - január 1-jétől már Nemzetgazdasági Minisztérium - arról is megegyezett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, hogy az új vállalati hitelek esetében pedig 9,9 százalékra csökken a klamatpafon. A meglévő hitelek kamatstopját április 1-jén kivezetik, az önkéntes kamatstop megszűnik. A változtatásnak köszönhetően várhatóan olcsóbb lakáshitelekkel jelennek meg majd a bankok.

Kapcsolódó cikk Nagy változás jön január 1-jétől a lakáshiteleknél Megszűnik az önkéntes kamatplafon.

Az önkéntes kamatplafon két terméket érintett: a lakáshiteleket, melyek teljeshiteldíj-mutatója nem lehetett magasabb, mint 8,5 százalék, és a piaci kamatozású vállalkozói forgóeszközhiteleket, ahol a kamat nem haladhatta meg a 12 százalékot.

Kapkodhatjuk a fejünket, annyi minden változik. Fotó: Depositphotos

Akár 10 százalék önrész is elég lehet

Egy Matolcsy György által jegyzett rendelet szerint a 41. életévüket még nem betöltött ügyfelek és adóstársak esetén a bankok akár a lakóingatlan értékének 90 százalékát elérő összeget is hitelezhetnek építésre vagy vásárlása nyújtott lakáshitel formájában. Ennek két további feltétele van:

egyikük sem rendelkezett lakásban 50 százalékot elérő tulajdoni hányaddal, vagy

kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt.

A január elsejével életbe lépett rendelet a bankokat nem kötelezi, a lehetőség azonban adott. A korábbi szabályozás alapján a bankok maximum 80 százalékig hitelezhettek így.

Kapcsolódó cikk Belenyúltak a lakáshitelezésbe, január 1-től fontos szabály változik Könnyebb lehet lakáshoz jutni, de nem mindenkinek.

Autópálya-matricák

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) honlapja szerint bővült a díjkötelesek útszakaszok köre, így az M0-s eddig ingyenes szakaszai is fizetőssé váltak, köztük például a déli és a keleti szektor, valamint a Megyeri híd is; emellett azonban fizetőssé vált például az M31-es út is – a teljes listát itt érheti el. A szolgáltató az új díjszabást is közzétette, ez a következő hétfőtől:

Így változnak a díjak. Forrás: NÚSZ

Emelkedik a pedagógusok fizetése

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint január elsejétől a pályakezdő gyakornokok fizetése a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényben a 2023. évre rögzített 400 ezer forintos illetményhez képest 528 800 forintra emelkedik, és ennél kevesebbet más pedagógusok sem kereshetnek. A kormány határozatban rendelkezik arról, hogy az emelt bérek februári kifizetéséhez szükséges források biztosítása a központi költségvetés terhére az állami, egyházi és magánintézmények fenntartói részére is megtörténjen.

Kapcsolódó cikk Hiába nincs még a széfben a pénz, jön a pedagógusbéremelés A Belügyminisztérium közölte, hogy 2024. január 1-jével 32,2 százalékkal emelkedik a pedagógus-átlagbér.

A január 1-jétől alkalmazandó új bérsávok szerint a pedagógus havi illetménye pedagógus I. besorolás esetén 538 ezer, pedagógus II. kategóriában 555 ezer, mesterpedagógusnál 630 ezer, kutatótanár esetében pedig 750 ezer forintnál nem lehet kevesebb.

Változás a fogyasztóvédelemben

A bírósági ítéletekkel egyező erejű döntéseket is hozhatnak a békéltető testületek 2024. január 1-jétől - áll a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének közleményében. A továbbra is ingyenes és gyors eljárást lefolytató békéltető testületeket érintő legfontosabb változás, hogy akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hoz a testület, ha a fogyasztó kérelme megalapozott, és az ügytárgy értéke 200 ezer forint alatti.

Ez azért jelentős, mert korábban csak akkor kerülhetett sor bírósági úton is végrehajtható határozat meghozatalára, ha a felek egyezséget kötöttek, a vállalkozás alávetési nyilatkozatot tett, vagy magára nézve a döntést kötelezőnek ismerte el. Utóbbi két eset meglehetősen ritka volt, így ha nem született egyezség, csak bírósági úton ki nem kényszeríthető ajánlást tehettek a békéltető testületek.

A módosítás értelmében viszont, ha a vállalkozás nem tesz eleget a kötelezésnek, bírósági úton a döntés kikényszeríthető, végrehajtható, azaz a bírósági ítéletekkel egyező erejű döntésről van szó. Fontos, hogy ezek a békéltető testületi döntések is megtámadhatóak bírósági úton, például ha a határozat tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.

Könnyebb lesz szélerőműveket telepíteni

Január elsejétől enyhítették a szélkerekek létesítésének jogszabályi feltételrendszerét. Az előírt védőtávolság az európai gyakorlatnak megfelelően 700 méterre csökkent. A megújított törvényi keretekhez igazodó rendeleti szintű részletszabályok kihirdetésével január elsejével megszűnt a pályáztatási követelmény. Kiemelték, hogy a továbbiakban nem kell alkalmazni a szélerőművekre kiadható hatósági engedélyek számára és az engedélyezhető összes teljesítményre vonatkozó korlátozásokat sem.

Kapcsolódó cikk Itt az idei utolsó rendeletcunami Ahogy megszokhattuk, az év utolsó munkanapján sem tétlenkedtek a kormány jogászai, két közlöny is megjelent péntek késő este.

A Magyar Közlönyben megjelent módosítások értelmében a beépítésre szánt területen és annak határától számított 700 méteres védőzónán belül nem lehet elhelyezni szélerőművet és szélerőmű parkot. Kivételt képeznek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítására szolgáló ipari területek. A védőzónán kívül sem létesíthető szélkerék a kiváló termőhelyi adottságú szántók, a tájképvédelmi vagy a világörökségi és világörökségi várományos területek, az országos ökológiai hálózat övezetében. Ugyanakkor könnyített zónákat jelölhetnek ki olyan területeken, ahol a szél energiaintenzitása 150 méteres magasságban meghaladja a négyzetméterenkénti 500 wattot. A kijelölés gyorsított engedélyezést jelenthet: a környezetvédelmi és építési engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság ügyintézési határideje legfeljebb 50 nap.