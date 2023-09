Hatalmas sallert adnának Orbán Viktornak Brüsszelben - kiszivárgott egy tervezet

Uniós politikusok egy csoportja provokatívnak szánt javaslatot tervez benyújtani az EU működésének átalakítására. A Politico Brussels Playbook című hírlevelének szerkesztői által megszerzett 116 oldalas dokumentumot a magyar kormány egyik régi kritikusa, Guy Verhofstadt mellett öt további politikus, köztük Daniel Freund, és – talán meglepő módon – Jacek Saryusz-Wolski, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság európai parlamenti képviselője írta alá.

A tervezet a legnagyobb változást abban hozná, hogy tucatnyi fontos területen vezetné be a többségi szavazás rendszerét a most szokásos, tagállami vétókat lehetővé tevő eljárásrend helyett, például a védelmi kérdésekben, az adózási ügyekben vagy éppen a külpolitikai kérdésekben. A tervezet ezzel az olyan kisebb államok kezéből csavarná ki a legfőbb fegyvert, mint például Magyarország – Orbán Viktor több-kevesebb sikerrel sokszor alkalmazta a vétózás vagy a vétóval való fenyegetés eszközét az Unióval szemben.

A tervezet jelentősen növelné az Európai Parlament politikai súlyát, az Európai Bizottságot pedig Európai Vezetőséggé (European Executive) nevezné át. A Playbook brüsszeli forrásai szerint minimális az esélye annak, hogy ezt a tervezetet ebben a formában elfogadják – és persze elfogadását is a jelenlegi, nem többségi rendszerben kellene keresztülvinni. Jól mutatja azonban, hogy az Unió jelenlegi felépítése és működése egyre nagyobb nyomás alá helyeződik, miközben a másik oldalról – a magyar kormány által is szorgalmazott – nyugat-balkáni bővítés is egyre időszerűbb lehetne, azonban ez nehezen képzelhető el az alapszerződés valamilyen megváltoztatása nélkül.