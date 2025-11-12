Hatalmas számokat közölt az Erste az ügyfélvagyonáról

Szeptember végén meghaladta a tízezer milliárd forintot a magyarországi Erste-csoport által kezelt ügyfélvagyon, ezen belül a lakossági befektetések és betétek összértéke hétezer milliárd forint fölé nőtt – közölte az Erste szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az Erste működési bevételei 2025 első kilenc hónapjában – a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján – 5 százalékkal növekedtek az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül a nettó kamatbevételek egy százalékkal emelkedtek, a díj- és jutalékbevételek 21 százalékkal nőttek. A működéssel kapcsolatos kiadások 11 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, amelyhez a személyi jellegű költségek és az egyéb adminisztratív kiadások emelkedése egyaránt hozzájárult. Az Erste működési eredménye közel 187 milliárd forint lett, kissé meghaladva a 2024 első kilenc hónapjában elért csaknem 183 milliárd forintot. Az adózás utáni nyereség 113 milliárd forint lett, ami lényegében megegyezik az előző év azonos időszakának eredményével – ismertették.

Kitértek arra, hogy az ügyfélhitelek és kötvények állománya szeptember végén 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az új finanszírozás volumene jelentősen, 37 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A nem teljesítő hitelek aránya szeptember végére 1,7 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,3 százalékról. A nem teljesítő lakossági hitelek aránya 2,0 százalékra javult a 2024 szeptember végi 2,6 százalékról és az idei első félévi 2,2 százalékról. A vállalati hiteleknél 1,3 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,0-ról de az év közepén 1,2 százalék volt. A teljes lakossági hitelállomány 13 százalékkal nőtt egy év alatt, az újonnan kihelyezett állomány 41 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az új lakáshitelek folyósítása 30 százalékkal haladta meg a 2024 első kilenc havi teljesítményt. A személyi kölcsönöknél 59 százalékkal emelkedett az új folyósítás összege, míg a kisvállalkozók körében a kihelyezés 0,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest – ismertették.

(MTI)