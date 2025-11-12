2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Erste Bank

Hatalmas számokat közölt az Erste az ügyfélvagyonáról

mfor.hu

A nem teljesítő lakossági hitelek aránya 2,0 százalékra javult.

Szeptember végén meghaladta a tízezer milliárd forintot a magyarországi Erste-csoport által kezelt ügyfélvagyon, ezen belül a lakossági befektetések és betétek összértéke hétezer milliárd forint fölé nőtt – közölte az Erste szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az Erste működési bevételei 2025 első kilenc hónapjában – a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján – 5 százalékkal növekedtek az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül a nettó kamatbevételek egy százalékkal emelkedtek, a díj- és jutalékbevételek 21 százalékkal nőttek. A működéssel kapcsolatos kiadások 11 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, amelyhez a személyi jellegű költségek és az egyéb adminisztratív kiadások emelkedése egyaránt hozzájárult. Az Erste működési eredménye közel 187 milliárd forint lett, kissé meghaladva a 2024 első kilenc hónapjában elért csaknem 183 milliárd forintot. Az adózás utáni nyereség 113 milliárd forint lett, ami lényegében megegyezik az előző év azonos időszakának eredményével – ismertették.

Kitértek arra, hogy az ügyfélhitelek és kötvények állománya szeptember végén 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az új finanszírozás volumene jelentősen, 37 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A nem teljesítő hitelek aránya szeptember végére 1,7 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,3 százalékról. A nem teljesítő lakossági hitelek aránya 2,0 százalékra javult a 2024 szeptember végi 2,6 százalékról és az idei első félévi 2,2 százalékról. A vállalati hiteleknél 1,3 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,0-ról de az év közepén 1,2 százalék volt. A teljes lakossági hitelállomány 13 százalékkal nőtt egy év alatt, az újonnan kihelyezett állomány 41 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az új lakáshitelek folyósítása 30 százalékkal haladta meg a 2024 első kilenc havi teljesítményt. A személyi kölcsönöknél 59 százalékkal emelkedett az új folyósítás összege, míg a kisvállalkozók körében a kihelyezés 0,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest – ismertették.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Infláció a kutakon is: megint drágább lesz a tankolás

Infláció a kutakon is: megint drágább lesz a tankolás

A héten csütörtökön tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Elhárult az akadály Mészáros Lőrinc hatalmas szlovák biznisze elől

Elhárult az akadály Mészáros Lőrinc hatalmas szlovák biznisze elől

A szlovák hatóságok is rábólintottak a leggazdagabb magyar idei talán legnagyobb tranzakciójára.

Kiderült, mikor és mennyi nyugdíjkiegészítés érkezik

Kiderült, mikor és mennyi nyugdíjkiegészítés érkezik

Januárig visszamenőleges összeget kapnak az idősek.

Trump védőpajzsából lesz pénz a 14. havi nyugdíjra? Ma délután Simor András lesz a Klasszis KLub Live-ban

A volt jegybankelnök, közgazdász 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Megint fizethetnek az önkormányzatok, mint a katonatiszt

Megint fizethetnek az önkormányzatok, mint a katonatiszt

A legtöbbet valamiért Kazincbarcika fizethet be.

A fél ország elégedetlen a fizetésével

A fél ország elégedetlen a fizetésével

Amint lehet, sokan új munkahelyre mennek.

Hihetetlen, hogy mennyi pénzt költenek a magyarok karácsonyra

Hihetetlen, hogy mennyi pénzt költenek a magyarok karácsonyra

Drága lesz a karácsonyi menü.

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

A Magyar Akkumulátor Szövetség vezetésével koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont jön létre Magyarországon, a kompetenciaközpont 2026-ban startolhat – közölte a szövetség.

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a magyar gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését – közölte a szervezet.

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

Ezt tükrözi a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara friss konjunktúrajelentése.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

