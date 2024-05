Hatalmas vidéki pénzosztásba kezd Rogán Antal ügynöksége

A hazai vendéglátó üzletek mintegy kétharmadát adják Magyarország turisztikai bevételeinek, így versenyképességük javítása érdekében elsőként ők igényelhetik a vissza nem térítendő támogatást. A program további ütemeiben júniustól a cukrászdák, júliustól a zenés táncos szórakozóhelyek, míg augusztustól az alkalmi vendéglátó üzletek pályázhatnak majd a vidéki Magyarországon. Szeptembertől a kávézók, míg októbertől a büfék számára biztosít forrást a kormány, az italüzletek és bárok pedig novembertől jelentkezhetnek majd a program további ütemeire - sorolta az ügynökség. A vidéki vendéglátó üzletek támogatása a harmadik eleme a kormány átfogó ágazati támogatási konstrukciójának, mely összességében 15 milliárd forintot biztosít a turizmus fejlesztésére és versenyképességének erősítésére - emlékeztetett az MTÜ.

Könnyid László, az ügynökség vezérigazgatója kiemelte: a szolgáltatás minőségének egyik meghatározó és a fejlődést potenciálisan korlátozó eleme a technológia korszerűsége. Az ágazati támogatási konstrukció ezért a teljes vidéki vendéglátó szektor fejlesztését célozza, az értékesítést támogató beruházásoktól kezdve a technológiákon és eszközökön át az energiahatékony és gazdaságos üzemelésig bezárólag.

Kapcsolódó cikk Kisfaludy-pályázatok: jakuzzitól a luxusszállodáig minden közpénzből épülhet

A június 28-ig tartó első ütemben az egész évben nyitva tartó vidéki éttermek üzemeltetői adhatják be támogatási igényeiket. A pályázatonként elnyerhető egymillió forintos forrást korszerű konyhatechnológiák és eszközök beszerzésére, valamint energiahatékony és gazdaságos üzemelést támogató fejlesztésekre használhatják fel az éttermek. A támogatásokat a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök, vagy készletek beszerzésére is fordíthatják a szolgáltatók, de igénybe vehetik egy nagyobb beruházás során is. A vidéki vendéglátóhelyek összesen 13 milliárd forintra pályázhatnak majd, a kiírás első ütemében 3 milliárd forint összegben először az éttermek hívhatnak le vissza nem térítendő támogatást.

Az MTÜ a Rogán Antal által vezetett kormányzati kabinetiroda alá tartozik.

MTI